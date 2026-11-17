لشبونة في 17 نوفمبر / وام / شاركت وزارة الداخلية في مؤتمر " AI Horizon"، بالعاصمة البرتغالية لشبونة، بتنظيم من الجمعية الدولية لأخلاقيات ونزاهة الذكاء الاصطناعي، وبحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين وممثلي المؤسسات الدولية والشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

ضم وفد الوزارة العقيد محمد عبيد العبيدلي من الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي والأمن الرقمي، والملازم أول محمد مصبح الزحمي من مركز تحليل البيانات الاتحادي، والملازم آمنة مصطفى الحمادي من مكتب الشؤون الدولية.

وناقش المؤتمر عدداً من المحاور المتعلقة بمستقبل الذكاء الاصطناعي وأخلاقيات استخدامه، وأطر الحوكمة والنزاهة الرقمية، إلى جانب أحدث الابتكارات والحلول التقنية، والتحديات والفرص الناشئة عن التطور المتسارع لهذه التقنيات.

واطلع الوفد على أحدث الممارسات الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي، والتجارب والخبرات العالمية في توظيف التقنيات الحديثة وتعزيز الابتكار في العمل الأمني.

كما تعرف على أهداف الجمعية الدولية لأخلاقيات ونزاهة الذكاء الاصطناعي ومبادراتها، وبحث مع ممثليها والمشاركين في المؤتمر فرص التعاون المستقبلي وتبادل المعرفة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.