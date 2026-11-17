الشارقة في 17 نوفمبر/وام/ انطلقت اليوم فعاليات «مدينة الطفولة المبكرة» في مركز التميّز في الطفولة المبكرة بالمدينة الجامعية في الشارقة بتنظيم مشترك بين حضانات الشارقة الحكومية التابعة لأكاديمية الشارقة للتعليم وهيئة الشارقة للتعليم الخاص و تستمر حتى 19 نوفمبر الجاري .

حضر حفل الافتتاح سعادة عبدالله علي النعيمي الوكيل المساعد لشؤون الأسرة والطفل في وزارة الأسرة ونخبة من القيادات التربوية إلى جانب ممثّلين عن جهات حكومية وخاصة.

تأتي الفعالية ضمن مشاركة الشارقة في النسخة الوطنية الأولى من أسبوع الطفولة المبكرة الذي أطلقته وزارة الأسرة بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة ضمن البرامج الوطنية لعام الأسرة.

ويتضمن برنامج الفعالية أنشطة تفاعلية لتنمية مهارات الأطفال عبر اللعب والتعلم والاستكشاف وتجارب رياضية وحركية وورش طهي وأنشطة للتوعية بالصحة والسلامة المرورية إلى جانب ورش وجلسات واستشارات متخصصة لأولياء الأمور ومقدمي الرعاية وعروض تفاعلية وترفيهية للعائلات.

وقالت سعادة خولة الحوسني نائب مدير أكاديمية الشارقة للتعليم :" تجسد «مدينة الطفولة المبكرة» رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في الاستثمار في بناء الإنسان منذ سنواته الأولى " مشيرة إلى أن الطفل يعيش طفولةً واحدةً تتصل فيها تجاربه في البيت والحضانة والمجتمع ومن هنا يأتي حرصنا على أن تتكامل أدوار المؤسسات من حوله وأن يُقاس أثر استثماراتنا في جودة التعليم والرعاية التي يتلقّاها وفي قدرته على التعلّم والنمو في بيئة آمنة وتتيح لنا مدينة الطفولة المبكرة أن نضع خبرات المربّين والمختصّين في متناول الأسر وأن نستمع إلى تجاربها وتساؤلاتها حتى تنطلق جهودنا المشتركة من احتياجات الطفل في حياته اليومية.

من جانبها أكدت الدكتورة خولة الملا عضو مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للتعليم رئيس لجنة الطفولة المبكرة أن دولة الإمارات تضع رعاية الطفل في صميم رؤيتها لبناء الإنسان بدءًا من العناية بصحة الأم ودعم استقرار الأسرة قبل ولادته وصولًا إلى توفير بيئة آمنة تصون هويته وتتيح له اكتشاف قدراته منذ سنواته الأولى موضحة أن الشارقة تجسّد هذه الرؤية بتكامل أدوار مؤسساتها الأسرية والتعليمية والصحية والثقافية بما يمنح كل طفل فرصة للنمو والتعلّم.

تضمّن حفل الافتتاح إطلاق هيئة الشارقة للتعليم الخاص إطار الشارقة لمراجعة جودة أداء الحضانات ومراكز الطفولة المبكرة «إتقان» إلى جانب إطار سياسات الحضانات ومراكز الطفولة المبكرة في الشارقة الذي أطلقته الهيئة بالتعاون والتنسيق مع أكاديمية الشارقة للتعليم بصفتها جهة استشارية.

ويشكّل الإطاران مرجعية متكاملة لتنظيم جودة التعليم والرعاية المقدّمة للأطفال منذ الولادة وحتى سن السادسة إذ يعتمد «إتقان» منهجية قائمة على الأدلة تمكّن المؤسسات من مراجعة أدائها ورصد أثر ممارساتها اليومية في تعلّم الأطفال ونموّهم ورفاههم فيما يضم إطار السياسات عدداً من السياسات موزّعةً على خمسة مجالات رئيسية هي التشغيل والتنظيم والبيئة والمرافق والطفل ورعايته وتعلّمه والكادر والتطوير المهني والجودة والتحسين.

ويرسّخ الإطار معايير موحّدة لحماية الأطفال ورعايتهم ويوضّح مسؤوليات الكوادر التربوية ودور الأسر في دعم تعلّم أطفالهم بما يعزّز استمرارية الرعاية والتعلّم من الحضانة إلى الروضة ويهيّئ لكل طفل بيئة آمنة ومحفّزة للنمو والتعلّم.

من جانبه قال علي الحوسني مدير عام هيئة الشارقة للتعليم الخاص : " يمثّل إطلاق إطار سياسات الحضانات ومراكز الطفولة المبكرة خطوة أساسية في توحيد المرجعيات التي تنظّم هذا القطاع في الشارقة إذ يحدّد الأدوار والمسؤوليات بوضوح ويضع مصلحة الطفل وسلامته ورفاهه في مقدّمة كل قرار ونحرص في الهيئة على أن يكون هذا الإطار أداة داعمة للمؤسسات تساعدها على تطوير ممارساتها والارتقاء بجودة خدماتها، وتعزّز شراكتها مع الأسر".

وعلى هامش فعاليات مدينة الطفولة المبكرة نظّمت أكاديمية الشارقة للتعليم «مختبر القرائية المبكرة» وهو لقاء تفاعلي يجمع خبراء وأكاديميين وقيادات تعليمية وممارسين تربويين لاستكشاف واقع تعليم اللغة العربية في مرحلة الطفولة المبكرة وتحديد الأولويات والاحتياجات التي تسهم في تطوير منهج تدريبي متخصص لمعلمات رياض الأطفال والصفوف الأولى .

ويناقش المختبر الممارسات والاستراتيجيات الداعمة لنمو الأطفال اللغوي والقرائي من خلال توظيف الحوار والقصص واللعب في تنمية مهارات الاستماع والتحدث وإثراء المفردات.

وعلى مدار أيام الفعالية تستقبل «مدينة الطفولة المبكرة» الأطفال وأسرهم في أجنحة تفاعلية تقدّمها جهات حكومية وخاصة يطور خلالها الأطفال مهاراتهم الحركية والتوازن عبر اللعب ويتعرّفون إلى عادات التغذية الصحية وقواعد السلامة فيما تقرّبهم الحكايات من لغتهم العربية وتراثهم المحلي ويستضيف مسرح المدينة عروضاً ومسابقات تفاعلية تُشرك الأطفال في أجواء من المرح والترفيه.

وتتيح الورش التطبيقية والاستشارات الأسرية لأولياء الأمور طرح أسئلتهم على المختصين حول نموّ أطفالهم وسلوكهم وتواصلهم والتعرّف إلى طرق توظيف اللعب في التعلّم داخل المنزل وتدعو «مدينة الطفولة المبكرة» الأسر إلى زيارتها برفقة أطفالها والمشاركة في أنشطتها .