دبي في 17 نوفمبر /وام/ أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي، برؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مستمرة في ترسيخ مكانتها شريكاً استراتيجياً لصُنّاع التكنولوجيا والابتكار حول العالم، وتعزيز دورها منصةً رئيسيةً لانطلاق الحلول والأفكار التي تسهم في تشكيل مستقبل الاقتصاد الرقمي الذي تسعى دبي أن تكون إحدى عواصمه العالمية.

جاء ذلك خلال زيارة سموّه المقر الجديد لأمازون في مدينة دبي للإنترنت حيث اطّلع سموه على مجمل أعمال أمازون وتوسعاتها في دولة الإمارات، وما تعكسه من التزام بدعم مسيرة التنويع الاقتصادي والتحوّل الرقمي في الدولة.

شملت الزيارة تفقُّد المقر الجديد الذي يشكّل مركزاً محورياً لعمليات أمازون المتنامية ومبادراتها الابتكارية وبرامجها لتطوير المواهب في دولة الإمارات والمنطقة.

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "دبي ملتزمة بتأكيد موقعها في طليعة المدن المؤثرة في قيادة التحولات الرقمية وتشكيل ملامح مستقبلها عبر التعاون الوثيق مع شركات عالمية رائدة في هذا المجال.. حريصون على تعزيز الشراكة مع أمازون ونثمّن إسهاماتها العالمية في إحداث تحولات نوعية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية والخدمات الرقمية، بما لتلك الإسهامات من أثر في فتح المزيد من الفرص الجديدة أمام الاقتصادات ومجتمعات الأعمال على تنوع اختصاصاتها.. الحرص الكبير من جانب دولة الإمارات ودبي على توفير البيئة الداعمة للشركات العالمية والمواهب ورواد الأعمال ينطلق من رؤية هدفها تقديم ابتكارات تتجاوز مجرد الاستجابة لاحتياجات اليوم إلى تلبية متطلبات الغد".

واطّلع سموّ ولي عهد دبي خلال زيارة المقر الجديد لأمازون على عرض حصري لخدمة "أليكسا للتسوق"، المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمتوفرة حالياً بنسختها التجريبية للعملاء في دولة الإمارات.

وتقدم الخدمة رفيقاً حوارياً ذكياً داخل متجر أمازون، يقدم توصيات تلائم احتياجات كل عميل، في خطوة تمثل بداية إطلاق التجربة الكاملة لـ"أليكسا للتسوق" في الدولة، مع استهداف إضافة المزيد من المزايا خلال الأشهر المقبلة.

واستمع سموّه إلى شرح حول المقر الجديد الممتد على مساحة تتجاوز 196 ألف قدم مربعة في مدينة دبي للإنترنت، الوجهة الأكبر إقليمياً لصنّاع التكنولوجيا والتابعة لمجموعة تيكوم، ويضم 62 غرفة اجتماعات صُمّمت خصيصاً لتلبية متطلبات بيئات الأعمال الحديثة، و167 مساحة تواصل تعزّز الإبداع والتعاون وتنوّع أساليب العمل.

ويجسّد المقرّ الجديد التزام أمازون بالمسؤولية البيئية، من خلال أنظمة الترشيد المتقدمة وتقنيات المباني الذكية، ضمن مساحات عمل تُوازن بين راحة الموظفين واستدامة الموارد.

رافق سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وسعادة مالك آل مالك، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم.

ةكان في استقبال سموّه لدى وصوله رونالدو مشحور، نائب رئيس أمازون في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، وعدد من الفريق التنفيذي في الشركة.

وقد أعرب رونالدو مشحور عن بالغ الشكر والامتنان إلى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم واعتزازه بهذه الزيارة وقال: "دولة الإمارات في قلب مسيرتنا منذ انطلاقتنا، وتحتضن اليوم أكثر من 3,000 من موظفينا ويعكس مقرّنا الجديد إيماننا الراسخ برؤية الإمارات وطموحها لتكون مركزاً عالمياً للمواهب والتكنولوجيا والابتكار، ونجدد التزامنا بدعم رؤيتها وتقدّمها على المدى البعيد، وتلبية تطلعات العملاء، وإعداد كفاءات مؤهّلة لمتطلبات الغد، وتمكين الشركات المحلية من النمو، ودعم الأولويات الوطنية، وتعزيز المرونة والقدرة على مواجهة التحديات."

من جانبه، قال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم: "تمكّنت دولة الإمارات بفضل رؤية القيادة الرشيدة من ترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً رائدةً للأعمال، تستقطب كبرى الشركات العالمية وتمكّنها من الابتكار والنمو.. تواصل مجمّعات الأعمال التابعة لمجموعة تيكوم، بما فيها مدينة دبي للإنترنت، دورها المحوري في تعزيز البيئة الداعمة للنمو من خلال توفير منظومات أعمال متخصّصة بمعايير عالمية، نجحت في استقطاب أكثر من 147 ألف موظف من أصحاب الكفاءات والمهارات العالية ضمن ستة قطاعات اقتصادية حيوية. ويسرّنا أن توسّع شركة "أمازون" نطاق أعمالها على مستوى المنطقة انطلاقاً من مدينة دبي للإنترنت، تعزيزاً لدور هذه الوجهة الرائدة للأعمال في دعم نمو الاقتصاد الرقمي، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي وأجندة دبي الاقتصادية D33".

يُذكر أن أعمال أمازون في دولة الإمارات تتنوع لتشمل مجموعة واسعة من القطاعات، يأتي في مقدمتها تجارة التجزئة الإلكترونية عبر Amazon.ae إضافة إلى أمازون ويب سيرفسز (AWS) حلول الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، علاوة على أجهزة أمازون، ومنها Kindle وEcho وأليكسا.