نيويورك في 18 نوفمبر / وام/ كشفت دراسة حديثة أن قدرة الدماغ على التخلص من المواد الزائدة خلال النوم العميق تتراجع مع التقدم في العمر، في اكتشاف يسعى الباحثون إلى تحديد مدى ارتباطه بزيادة خطر الإصابة بالأمراض العصبية التنكسية.

وأوضحت الدراسة، المنشورة في الدورية العلمية "نيتشر إيجينج" التي تصدر في نيويورك، أن موجات النشاط الكهربائي البطيئة خلال النوم العميق غير المصحوب بحركة العين السريعة تحفز تدفق السائل الدماغي الشوكي، الذي يسهم في طرد الفضلات من الدماغ.

وشملت التجارب مجموعتين من المتطوعين، تراوحت أعمار الأولى بين 18 و39 عاما، والثانية بين 60 و84 عاما. وأظهرت النتائج أن موجات النشاط الكهربائي وتدفق السائل الدماغي الشوكي يزدادان خلال النوم العميق لدى الشباب، بينما يضعف هذا التفاعل لدى بعض كبار السن.

ولبحث أسباب هذا التراجع، قاس الباحثون تدفق الدم إلى الدماغ لدى المشاركين أثناء أداء مهام تحفز نشاطه، وكذلك أثناء حبس الأنفاس، الذي يرفع مستويات ثاني أكسيد الكربون ويزيد تدفق الدم.

وأظهرت النتائج أن الزيادة في تدفق الدم كانت أقل لدى كبار السن مقارنة بالشباب، ما يفسر جانبا كبيرا من تراجع تدفق السائل الدماغي الشوكي، لكنه لا يستبعد وجود عوامل أخرى مرتبطة بالشيخوخة تسهم في ذلك.