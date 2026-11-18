العين في 18 نوفمبر /وام/ يفتح مهرجان العين للكتاب في دورته الـ17 التي انطلقت أمس، و ينظمها مركز أبوظبي للغة العربية تحت شعار "واحة الحكايات"، الباب أمام جميع أفراد المجتمع للاستفادة من مبادرته النوعية "خُطى"، التي تقام بتعاون إستراتيجي مع منصة "Steppi" الرقمية.

تمزج المبادرة، التي تنظّم للعام الثاني على التوالي، تحت شعار "كل خطوة حكاية"، بين الاستمتاع بجمالية مدينة العين، وما تضمّه من واحات ومناطق جذب سياحية واعدة، وبين تعزيز نمط الحياة الصحي والنشاط البدني، ضمن رؤية مجتمعية طموحة تسعى إلى تحقيق 17 مليون خطوة تشاركية تجمع بين المعرفة، والحركة، والمشاركة الإنسانية الفاعلة، بما ينسجم مع توجهات المركز نحو دعم اختيار العين "عاصمة الثقافة السياحة العربية" للعام 2026.

وتنطلق المبادرة من فلسفة تربوية رائدة تسعى لربط القراءة واللغة العربية بالصحة البدنية، والوعي الحركي، وتحول زيارة المهرجان إلى تجربة مجتمعية متكاملة تخاطب العقل والجسد معاً فيجد الزائر نفسه مدفوعاً لقطع الممرات بين أجنحة دور النشر والفعاليات الثقافية، محولاً المسافات إلى طاقة إيجابية، ونشاط يثري وعيه، ويقوي مناعته الجسدية والمعرفية على حد سواء.

ويسعى هذا التحدي الذي يطلقه المركز في المهرجان إلى تحويل المسير المعرفي في مدينة العين إلى تظاهرة ثقافية فريدة تثبت أن كل خطوة في دروب العلم تعد خطوة راسخة نحو غدٍ صحي، ومستدام، يليق بريادة دولة الإمارات.

وسنوياً يحول مهرجان العين للكتاب المدينة إلى فضاء ثقافي مفتوح، يحتفي بالعربية بوصفها لغة للهوية والإبداع، ويفتح المجال للشباب ليسهموا في صناعة مستقبل الثقافة ما ينسجم مع إستراتيجية مركز أبوظبي للغة العربية.