بكين في 18 نوفمبر /وام/ انطلقت صباح اليوم قمة الأعمال لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك" في مدينة شنجن جنوب الصين.

و دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ في كلمته الافتتاحية إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي، في ظلّ تزايد الدعوات الموجهة إلى القوى الكبرى لبذل مزيد من الجهود للتصدّي للمخاطر المرتبطة بهذه التكنولوجيا. كما دعا إلى بناء شراكات للابتكار العلمي والتكنولوجي، وتعميق التعاون في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، و دفع التحوّل نحو اقتصاد أخضر منخفض الكربون.

وقال في كلمته إنه من خلال تحويل مكامن قوتنا في الابتكار إلى محرّكات للنمو، يمكننا توفير زخم قوي للنمو الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتعزيز الازدهار في أنحاء المنطقة.

و دعا الرئيس شي إلى إزالة الحواجز أمام التجارة والاستثمار، حاثّا على تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة، لافتاً إلى أن الصين تسعى إلى توفير بيئة أكثر استقرارا وقابلة للتنبؤ وأكثر فائدة للشركات العالمية، مؤكدا أن بلاده ستواصل توسيع الانفتاح في قطاعَي التصنيع والخدمات.