أبوظبي في 18 نوفمبر/ وام/ تستعرض القيادة العامة لشرطة أبوظبي خلال مشاركتها في القمة الشرطية العالمية 2026، المقامة في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري، عددًا من مشاريعها ومبادراتها الأمنية والتقنية والتوعوية، التي تجسد تطور منظومة العمل الشرطي وتوظيف التقنيات الحديثة والابتكار لتعزيز الأمن والأمان وجودة الحياة.

وتقدم أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية سيناريوهات للتدريب الافتراضي تعتمد على تقنيات الواقع الافتراضي والمحاكاة التفاعلية، وتوفر بيئات تدريبية تحاكي المواقف الأمنية والشرطية الواقعية، حيث تسهم هذه السيناريوهات في تطوير مهارات المنتسبين، وتعزيز قدرتهم على اتخاذ القرارات المناسبة، ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة لمختلف التحديات الميدانية.

وتسلط إدارة الأدلة الجنائية الضوء على إمكانات المختبر الباليستي، وما يقدمه من فحوص وتحليلات متخصصة للأدلة المرتبطة بالأسلحة والذخائر ومقارنة المقذوفات، بما يدعم أعمال التحقيق الجنائي ويرفع دقة النتائج الفنية وكفاءة الإجراءات.

وتعرّف إدارة التأهيل الشرطي بالأكاديمية الزوار بمنصة "التحدي الأمني"، التي تقدم تجارب تفاعلية تجمع بين التوعية والمنافسة، وتهدف إلى تنمية الحس الأمني وتعزيز قوة الملاحظة من خلال سيناريوهات تحاكي مواقف أمنية ورقمية، وتسلط الضوء على أساليب الاحتيال الإلكتروني والسلوكيات المشبوهة وسبل التعامل الآمن معها.

وتستعرض مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي مبادرة "فرصة أمل"، الهادفة إلى تشجيع الأشخاص الذين يعانون من إدمان المواد المخدرة على المبادرة بطلب العلاج، عبر توفير التسهيلات اللازمة وضمان السرية، بالتعاون مع الجهات المعنية، إلى جانب تعزيز الوعي بأضرار المخدرات وأهمية الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل.

ويستعرض فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث (DVI)، التابع لإدارة الأزمات والكوارث، جهوده في التعامل مع الحوادث والكوارث الكبرى، وتطبيق المعايير والإجراءات الدولية المعتمدة لتحديد هوية الضحايا، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتسهم هذه الجهود في تعزيز كفاءة الاستجابة ودعم التعاون وتبادل الخبرات مع الفرق والمنظمات الدولية المتخصصة.

وتأتي المشاركة في إطار حرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي على تعزيز حضورها في المحافل الشرطية الدولية، واستعراض تجاربها ومشاريعها، وتبادل المعرفة والخبرات مع الأجهزة الشرطية والأمنية من مختلف دول العالم، بما يدعم تطوير منظومة العمل الشرطي ومواكبة المستجدات التقنية، ويعزز مكانة دولة الإمارات في مجالات الابتكار الأمني والتميز الشرطي.