أبوظبي في 18 نوفمبر/ وام/ شهد برنامج أمير الشعراء في موسمه الثاني عشر تنافسا لافتا بين الشعراء المشاركين، مع انطلاق الحلقات المباشرة التي تقام أسبوعيا على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.

ويتنافس في الحلقة المباشرة الثانية من الموسم الثاني عشر للبرنامج، الذي تنظّمه وتنتجه هيئة أبوظبي للتراث أربعة شعراء وهم باسلة موسى زعيتر من لبنان، وعلي أندو من غامبيا، وعلي أحمد بالبيد من السعودية، ومحمدن عبدالرحمن مولود من موريتانيا، حيث يُلقون قصائدهم أمام لجنة التحكيم المؤلّفة من الدكتور علي بن تميم، والدكتور محمد حجّو، والدكتور سعد الدين كليب.

وتُعلَن في مستهلّ الحلقة التي تنطلق مساء اليوم نتيجة تصويت الجمهور للحلقة الأولى، التي تحسم بطاقة التأهّل الثالثة بين الشاعر المغربي عادل لطفي، الحاصل على 38 درجة من 50، والشاعرة العراقية طيبة جليل، الحاصلة على 37 درجة.

وينضمّ صاحب أعلى مجموع إلى الشاعر السوري محمد هاشم ميسّر والشاعر النيجيري ناصر كَبَرَ، اللذين تأهّلا مباشرةً بقرار لجنة التحكيم، بعدما حصلا على 42 و40 درجة من 50، على التوالي.

ووفق آلية البرنامج في هذه المرحلة، تُحتسب النتيجة النهائية بواقع 50% لدرجات لجنة التحكيم و50% لتصويت الجمهور، ويتأهّل صاحب أعلى مجموع إلى المرحلة الثانية.

ويشارك في حلقات البث المباشر لهذا الموسم 20 شاعراً وشاعرةً من 15 دولة، اختيروا بعد مراحل من الفرز والمقابلات.

وتسعى هيئة أبوظبي للتراث من خلال البرنامج إلى اكتشاف المواهب الشعرية ودعمها، وتعزيز حضور القصيدة العربية الفصيحة، وإتاحة المجال لتلاقي تجارب شعرية من بلدان وثقافات متعددة.