بانكوك في 18 نوفمبر/ وام/ اعتمدت اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خلال اجتماعها التاسع الذي عقد اليوم في العاصمة التايلاندية بانكوك برئاسة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد، مواعيد إقامة نهائيات كأس آسيا السعودية 2027 خلال الفترة من 23 ديسمبر 2027 إلى 21 يناير 2028، مؤكدة أن تعديل موعد البطولة يهدف إلى توفير أفضل الظروف للاعبين والاتحادات الوطنية المشاركة والجماهير والشركاء.

وجاء القرار بعد مصادقة اللجنة التنفيذية على توصية لجنة تنظيم كأس آسيا، التي اتخذت قرار إعادة جدولة البطولة في وقت سابق من الشهر الجاري، في خطوة وصفتها بأنها تعزز نجاح الحدث القاري وتوفر البيئة المثلى لإقامته.

وأعرب أعضاء اللجنة التنفيذية عن تقديرهم للاتحاد التايلاندي لكرة القدم على حسن الاستضافة والتنظيم لاجتماع اللجنة التنفيذية، بالتزامن مع احتضان تايلاند حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2026 غداً، وانطلاق منافسات كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية 2026 اليوم بمشاركة منتخب الإمارات الذي سيخوض أولى مبارياته في البطولة غدا.