أبوظبي في 18 نوفمبر/ وام/ أعلنت شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" عن تعرض إحدى سفنها لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز، وذلك مساء يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026.

وأوضحت الشركة أنه لا يزال أحد أفراد الطاقم في عداد المفقودين، وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتم إجلاء جميع أفراد الطاقم الآخرين من السفينة بسلام.

وقد أُصيب 11 من أفراد الطاقم، ويتلقى من تستدعي حالته منهم الرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت الشركة أن أولويتها القصوى تتمثل في دعم جهود البحث والإنقاذ، وتقديم الدعم لأفراد الطاقم والمتضررين من الحادث.

وتشدد أدنوك على أهمية حماية البحّارة وضمان حرية الملاحة والأمن البحري.

وتهيب الشركة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثقة.

وتؤكد "أدنوك" أنها ستقوم بالإعلان عن أي مستجدات فور توفر معلومات إضافية.