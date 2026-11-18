سان فرانسيسكو في 18 نوفمبر/ وام/ شارك سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، في ملتقى مؤسسي "باكس سيليكا"، الذي عُقد في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية بمشاركة الدول المنضمة إليها، وذلك بهدف تعزيز التنسيق وتوسيع آفاق التعاون العملي في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة، بما يسهم في تعزيز أمن ومرونة وتنافسية المنظومة التكنولوجية العالمية.

وركزت المناقشات الحكومية بين الدول المشاركة على خمسة فرق عمل مقترحة، تغطي مجالات رئيسية للتعاون، تشمل أطر السياسات الداعمة للابتكار، وتسخير إمكانات الذكاء الفائق لتحقيق أثر ملموس في القطاعات الحيوية، وتعزيز التعاون الاستراتيجي في سلاسل التوريد ضمن منظومة الذكاء الفائق، وتطوير بيئات آمنة ومراكز متخصصة لأمن سلاسل التوريد، إلى جانب أمن الذكاء الفائق وتعزيز مرونته.

واستعرض المشاركون التقدم المحرز في المشاريع القائمة ضمن مبادرة "باكس سيليكا"، وحددوا مجالات عملية للتعاون، كما ناقشوا المخرجات المتوقعة لفرق العمل المقترحة خلال الأشهر الستة المقبلة.

وضمن برنامج الملتقى، شارك سعادة عمران شرف في مناقشات مع عدد من كبار المسؤولين في شركات التكنولوجيا الرائدة، من بينهم مايك سينتوناس، رئيس شركة كراود سترايك، حول أمن نماذج الذكاء الفائق على امتداد مراحل تطويرها وتشغيلها؛ وجيم فيتزجيرالد، نائب رئيس تطوير الأعمال في شركة ذا بورينغ كومباني، وإيثان بيليسييه، مدير الشؤون الحكومية في الشركة، حول مرونة البنية التحتية في مواجهة التهديدات غير المتكافئة.

وسلطت هذه المناقشات الضوء على أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في تأمين أنظمة التكنولوجيا الحساسة والبنية التحتية الحيوية.

واختُتم الملتقى بتوقيع الدول المشاركة على "إعلان سان فرانسيسكو بشأن الأسس الآمنة للازدهار المستدام"، الذي يؤكد أهمية الأمن الاقتصادي باعتباره ركيزة أساسية للأمن الوطني، ويؤسس لفهم مشترك بشأن التكنولوجيا الحساسة والبنية التحتية الحيوية التي تستند إليها سلاسل إمداد الذكاء الاصطناعي.

وأكد سعادة عمران شرف، التزام دولة الإمارات بمواصلة تعزيز الشراكات الدولية، وتطوير منظومات تكنولوجية آمنة ومرنة، والإسهام في الجهود الدولية الرامية إلى تسخير التكنولوجيات المتقدمة لدعم الابتكار والنمو الاقتصادي والازدهار المستدام.