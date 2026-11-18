الشارقة في 18 نوفمبر/ وام/ أعلنت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، بدء استقبال طلبات الترشح لـ "جائزة التميز العقاري 2026" عبر فئاتها الأربع المعتمدة لفتح آفاق التنافس الإيجابي أمام كافّة المؤسسات والشركات ومجالس الإدارة والمكاتب العاملة في القطاع العقاري بالإمارة، وذلك اعتباراً من اليوم وحتى 14 يناير المقبل.

وتأتي نسخة هذا العام امتداداً لاستراتيجية الدائرة الرامية إلى تحفيز بيئة الاستثمار والارتقاء بكفاءة السوق العقاري في الشارقة وفق أعلى المعايير العالمية، حيث ركّزت الدائرة في تحديثاتها الشاملة لمحاور التقييم على دمج حلول الاستدامة البيئية، كاعتماد تطبيقات المباني الخضراء، وتقنيات ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، إلى جانب تسريع التحول الرقمي الشامل من خلال تبني منصات إدارة العقارات الذكية بما يسهم في تطوير تجربة المتعاملين.

كما أدرجت التحديثات الجوهرية معايير دقيقة لقياس الكفاءة المالية والحوكمة التشغيلية وتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح لجمعيات الملاك، فضلاً عن رفع جاهزية السلامة وإدارة المخاطر والاهتمام بالمسؤولية المجتمعية وتأهيل الكوادر الوطنية الشابة في هذا القطاع الحيوي.

وتغطي الجائزة في نسختها الجديدة أربع فئات رئيسية تشمل: المكاتب العقارية وشركات التطوير العقاري ومجالس إدارة جمعيات اتحاد الملاك وشركات خدمات الإشراف الإداري، وذلك بهدف ضمان شمولية التقييم وملاءمته لمختلف مكونات السوق العقاري في الإمارة.

كما شجعت الدائرة المتقدمين على الالتزام بمتطلبات المشاركة وتقديم المواد الداعمة التي تعزز فرص التقييم الموضوعي والعادل، ويمكن للجهات الراغبة في المشاركة تقديم طلباتها واستيفاء المتطلبات عبر المنصة الإلكترونية الرسمية للدائرة: www.shjrerd.gov.ae.

وأكد سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن جائزة التميز العقاري باتت تشكّل نهجاً مؤسسياً راسخاً يجسّد تطلعات الإمارة نحو بناء قطاع عقاري مرن ومستدام، مشيراً إلى أن الدورة الحالية تنطلق بمفاهيم متجددة تُواكب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.

وأوضح أن الهدف من الجائزة هو تحفيز مجتمع الأعمال العقاري على إطلاق مبادرات نوعية تتجاوز الحلول التقليدية وترتقي بجودة الخدمات والالتزام بالتشريعات المعتمدة، بما يُسهم في تعزيز جاذبية الشارقة الاستثمارية وترسيخ مكانتها كمركز عقاري عالمي يضع جودة الحياة في مقدمة أولوياته.

من جانبه أوضح الشيخ أحمد بن صقر القاسمي مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي بالدائرة، أن عملية التطوير المستمرة لمعايير التقييم تعكس التزام الدائرة بتطبيق أعلى درجات الحوكمة والشفافية في عمليات التحكيم لضمان أعلى مستويات النزاهة والموضوعية، مؤكداً أن لجان التحكيم تعتمد منظومة قياس دقيقة تستند إلى الموثوقية والدلائل الملموسة لإبراز النماذج الرائدة التي أحدثت أثراً إيجابياً حقيقياً في السوق.

وستُتوج الدائرة الجهات والمؤسسات الفائزة خلال حفل تُنظّمه احتفاءً بالنماذج العقارية المميزة التي قدمت ممارسات استثنائية وأسهمت بفاعلية في دفع عجلة النمو العقاري بالإمارة.