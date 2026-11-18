رأس الخيمة في 18 نوفمبر/ وام/ أعلنت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن النسخة الثانية من فعاليات "سوق رأس الخيمة الليلي" ستقام على فترتين الأولى خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 13 ديسمبر 2026، والثانية من 8 إلى 31 يناير المقبل، أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع.

وقال سعادة الدكتور راشد خلفان النعيمي مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، إن "سوق رأس الخيمة الليلي" يُقام بالساحة الأمامية لمركز رأس الخيمة للمعارض، ويحمل في نسخته الثانية طابعاً مميزاً جديداً يجمع كافة المواطنين والمقيمين وزوار الإمارات في قلب إمارة رأس الخيمة، بوصفها وجهة يلتقي فيها عشاق الفعاليات والتسوق.

وأوضح أن السوق مبادرة تدعم نحو 500 من رواد الأعمال، ويتوقع أن تستقطب أكثر من مائة ألف زائر، لافتاً إلى أن موسمه السابق استقبل أكثر من 65 ألف زائر.