أبوظبي في 18 نوفمبر/ وام/ تشارك هيئة أبوظبي للتراث في فعاليات الدورة السابعة عشرة من مهرجان العين للكتاب 2026 التي انطلقت أمس وتستمر حتى 23 نوفمبر الجاري، من خلال جناح يستعرض مجموعة متنوعة من الإصدارات الأدبية والشعرية والتراثية، التي تعكس جهود الهيئة في صون الموروث الثقافي وتوثيقه ونشره.

وتأتي مشاركة الهيئة في إطار حرصها على تعزيز التواصل مع القراء والباحثين والمثقفين، والتعريف بإصداراتها ومشروعاتها المعرفية، وإبراز دور الكتاب في حفظ الذاكرة الثقافية ونقل المعارف والخبرات المتوارثة إلى الأجيال الجديدة، بما يسهم في تعزيز ارتباطها بتاريخها وهويتها الثقافية.

ويضم جناح الهيئة مجموعة واسعة من المؤلفات والإصدارات المتخصصة في الشعر، والأدب الشعبي، والدراسات النقدية والأدبية، والموسوعات والمعاجم التراثية، إلى جانب إصدارات توثق التاريخ المحلي والعادات والتقاليد والحرف والمهن التقليدية والتراث البحري والبيئة الصحراوية، فضلاً عن الإصدارات المرتبطة ببرنامجي "شاعر المليون" و"أمير الشعراء".

وتسلط الهيئة الضوء على مجموعة من إصداراتها الحديثة، من أبرزها ديوان "سيرة لغصون الروح" للشاعرة هبة الفقي، وديوان "السديري بن قنون العامري إصدارات أدبية متنوعة" جمع وإعداد عبيد بن قذلان المزروعي، وديوان "أمير الشعراء – الموسم الحادي عشر"، وديوان "ثمر قلبي" للشاعر صالح السكيبي، إلى جانب "نجمة أخرى على صدر الكلام" لحسن بعيتي، و"تهويدة لأطفال الليل" لإبراهيم توري.

كما تعرض الجزء الرابع من "موسوعة أعلام الشعر الشعبي في الإمارات" للدكتور راشد المزروعي، و"ملخص أوزان الشعر النبطي وتفعيلاتها" للدكتور غسان الحسن، بما يعكس تنوع نتاجها المعرفي بين الدواوين الشعرية والدراسات المتخصصة.

وأكد عبيد بن قذلان المزروعي، مدير إدارة الشعر في هيئة أبوظبي للتراث، أن مشاركة الهيئة في مهرجان العين للكتاب تأتي امتداداً لجهودها في دعم الحركة الثقافية والأدبية، وتعزيز حضور الشعر والتراث، والتعريف بالإصدارات التي توثق النتاج الإبداعي والمعارف التراثية، وتتيحها لمختلف فئات المجتمع.

وقال إن مهرجان العين للكتاب يمثل منصة ثقافية مهمة للتواصل مع القراء والباحثين والمهتمين بالشعر والتراث، والتعريف بما تقدمه الهيئة من إصدارات تجمع بين توثيق الموروث الأدبي والشعبي ودعم الإبداع الشعري المعاصر، لافتا إلى حرص الهيئة من خلال مشاركتها على إتاحة هذه المؤلفات لجمهور أوسع، وإبراز ما تحمله من قيمة أدبية ومعرفية تسهم في إثراء المكتبة المحلية والعربية، وتعزيز اهتمام الأجيال الجديدة بالشعر والتراث.

وأضاف أن الهيئة تولي اهتماماً متواصلاً بمشروعات النشر والبحث والتوثيق، ولا سيما في مجالات الشعر النبطي والفصيح والأدب الشعبي، من خلال إصدار المؤلفات المتخصصة التي تحفظ النتاج الشعري وتعرّف بأعلامه وتجاربه المختلفة، مؤكداً أهمية المعارض والمهرجانات الثقافية في إيصال هذه الإصدارات إلى القراء، وتشجيع البحث والاطلاع على الموروث الثقافي.