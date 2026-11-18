الشارقة في 18 نوفمبر/ وام/ تواصل مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات "تطوير"، جهودها في إعداد الكفاءات الوطنية الشابة وتمكينها من امتلاك مقومات القيادة الفاعلة، من خلال إطلاق برنامج "وثبة 2027" الذي يواصل مسيرته في بناء قدرات قيادية استثنائية قادرة على فهم التحديات المعقدة واتخاذ القرارات المسؤولة وقيادة التغيير في المؤسسات والمجتمعات.

ويأتي البرنامج بوصفه إحدى أبرز المبادرات الاستراتيجية للمؤسسة وتجسيداً لرؤيتها في الاستثمار في الشباب الإماراتي وتطوير إمكاناتهم القيادية، من خلال تجربة متكاملة تتجاوز مفاهيم التدريب التقليدي لتجمع بين التقييم والاختيار والتعلم التطبيقي والتوجيه والتعرض لخبرات دولية بما يعزز قدرة المشاركين على توظيف معارفهم ومهاراتهم في التعامل مع التحديات وصناعة حلول ذات أثر ملموس.

وترتكز فلسفة "وثبة" على مفهوم القيادة بوصفها مسؤولية تتطلب الوعي بالواقع وفهم أبعاد التحديات وترابطها، والقدرة على اتخاذ القرارات في الظروف المعقدة وتحويل الأفكار إلى ممارسات وحلول مستدامة.

كما يركز البرنامج على تطوير مهارات التفكير المنظومي والقيادة تحت الضغط والتأثير وبناء الشراكات وتعزيز الثقة والمسؤولية، بما يسهم في إعداد كفاءات وطنية تمتلك القدرة على المبادرة والمساهمة الفاعلة في مختلف مجالات العمل والحياة.

وتنبع أهمية البرنامج في نسخته الخامسة من ارتباط توجهاته بالأولويات الوطنية بما يشمل الاستدامة والأمن الغذائي والاقتصاد المستقبلي والابتكار وجودة الحياة المجتمعية، حيث يسعى إلى تمكين المشاركين من فهم التحولات الراهنة واستشراف الفرص المستقبلية وتطوير رؤى وحلول تستجيب للاحتياجات الوطنية والمجتمعية وتدعم مسارات التنمية المستدامة.

كما يعكس "وثبة" توجهاً نحو إعداد قيادات لا يُقاس دورها بالمناصب التي تتولاها فحسب بل بقدرتها على إحداث فرق حقيقي في محيطها وتحمل مسؤولية قراراتها والعمل برؤية تتجاوز الإنجاز الفردي إلى تحقيق قيمة مضافة للمؤسسات والمجتمع، ومن هذا المنطلق يمنح البرنامج المشاركين فرصة لتطوير وعيهم القيادي واختبار قدراتهم في سياقات متنوعة وتعزيز استعدادهم للتعامل مع متطلبات المستقبل بثقة وكفاءة.

وثمنت مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات تعاون شركائها الفاعل في برنامج "وثبة 2027" وإسهاماتهم ودعمهم لهذه المبادرة وهم: مؤسسة نفط الشارقة الوطنية وغرفة تجارة وصناعة الشارقة ومجموعة بيئة وقلب الشارقة وبيت الحكمة ونادي الشارقة للفروسية والسباق وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، مؤكدةً أن هذه الشراكات تجسد أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات وتوحيد الجهود في دعم المبادرات الهادفة إلى تمكين الشباب الإماراتي وتوسيع آفاق خبراتهم وتعزيز جاهزيتهم للإسهام في قيادة التغيير وصناعة المستقبل.

ودعت "تطوير" القيادات الوطنية الإماراتية من عمر 25 عاماً فما فوق إلى اغتنام فرصة الانضمام إلى النسخة الخامسة من برنامج "وثبة 2027" الذي يتيح للمشاركين خوض تجربة قيادية متكاملة تجمع بين التعلم التطبيقي والتوجيه المتخصص والتجارب الدولية، إلى جانب العمل على تحديات واقعية.

وذكرت أن باب التسجيل متاح حتى 7 ديسمبر 2026 عبر الموقع الإلكتروني" www.sharjahcd.ae/wathba"، داعيةً الراغبين في تطوير قدراتهم القيادية والمساهمة في صناعة التغيير إلى التقدم بطلباتهم والاستفادة من هذه الفرصة النوعية.