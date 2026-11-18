دبي في 18 نوفمبر/ وام/ افتتحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مكتبها التمثيلي الجديد في سيؤول، عاصمة جمهورية كوريا الشقيقة، بهدف تعزيز حركة التجارة والاستثمار بين دبي وجمهورية كوريا.

ويأتي افتتاح المكتب في ظل النمو المتواصل للعلاقات التجارية بين دبي وجمهورية كوريا، إذ تجاوزت قيمة التجارة غير النفطية بين الجانبين 19.5 مليار درهم خلال العام 2025، بنمو 2.3% على أساس سنوي، كما ارتفع عدد الشركات الكورية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي من 130 شركة في نهاية العام 2020 إلى 330 شركة بنهاية العام 2025، بنمو 154% خلال خمس سنوات، فيما انضمت 48 شركة كورية جديدة إلى عضوية الغرفة مع نهاية الربع الثالث من عام 2026، بما يعكس تنامي اهتمام مجتمع الأعمال الكوري بالفرص الاستثمارية التي توفرها دبي.

وجرى خلال افتتاح مكتب غرفة دبي العالمية في سيؤول، بمشاركة سعادة جمال عبدالله السويدي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوريا، وحضور 110 من المسؤولين ورجال الأعمال الكوريين.

وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن افتتاح المكتب التمثيلي الجديد لغرفة دبي العالمية في سيؤول يمثل خطوة إستراتيجية تعكس التزام الغرفة بتعزيز الشراكة الاقتصادية بين دبي وجمهورية كوريا، ويأتي ذلك في إطار الحرص على توسيع آفاق التعاون بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، وفتح قنوات جديدة للتجارة والاستثمار، بما يسهم في دعم النمو المتبادل، وتشجيع الشركات الكورية على الاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها دبي ومكانتها بوابةً استراتيجيةً إلى الأسواق العالمية.

وسيعمل المكتب الجديد بشكل وثيق مع مجتمع الأعمال الكوري لاستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية في دبي وجمهورية كوريا، وتعزيز الروابط مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، إلى جانب التعريف بالمزايا التنافسية التي تتمتع بها دبي كوجهة عالمية رائدة للاستثمار ومزاولة الأعمال.

كما سيزوّد المكتب الشركات الكورية بمعلومات ورؤى متخصصة حول بيئة الأعمال في دبي، وسيسهم في ربطها بالشركاء المحليين المناسبين، بما يدعم تأسيس أعمالها في دبي والاستفادة من مكانة الإمارة كمنصة للانطلاق والتوسع في الأسواق العالمية.

وبالمقابل، سيدعم المكتب الشركات التي تتخذ من دبي مقرّاً لها وتتطلع إلى التوسع في جمهورية كوريا، من خلال تزويدها بالبيانات والمعلومات الضرورية حول السوق المحلية وبيئة الأعمال فيها، ومساعدتها على تحديد الفرص التجارية والاستثمارية التي تتناسب مع تطلعاتها، وربطها بشركاء محليين موثوقين، بما يدعم دخولها إلى السوق الكورية وتوسيع نطاق أعمالها فيها.