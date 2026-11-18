أبوظبي في 18 نوفمبر/ وام/ أطلقت جامعة أبوظبي مختبر الابتكار الغامر الجديد "IMMERO" في حرمها الجامعي بأبوظبي، في خطوة تعزز توظيف التقنيات المتقدمة في التعليم والتعلم والبحث العلمي.

وتم تصميم المختبر للربط بين المعارف النظرية والتطبيقات العملية، ويعتمد على تقنيات العرض الضوئي المتزامن على الجدران الأربعة والأرضية، لتوفير بيئة رقمية تفاعلية مشتركة تتيح للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية استكشاف المفاهيم الأكاديمية من خلال تجارب المحاكاة التفاعلية والعروض البصرية.

ويجمع المختبر بين حلول التعليم الغامر التي تقدمها شركة "IMMERO" ومنظومة الابتكار في جامعة أبوظبي، بدعم من "desertx"، وهي شركة متخصصة في تأسيس المشاريع الناشئة والابتكار المؤسسي، تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها.

ومن خلال دمج المحتوى الرقمي مع الموارد التعليمية المتخصصة، يتيح المختبر لأعضاء الهيئة التدريسية تقديم المفاهيم الأكاديمية المعقدة بأساليب تفاعلية مبتكرة، وتطوير منهجيات التدريس وإثراء التجربة التعليمية للطلبة.

ويمتلك المختبر أيضاً إمكانات واعدة لدعم البحث العلمي في مختلف التخصصات، إذ يتيح للباحثين فرصاً لتمثيل النماذج بصرياً، وتحليل الأنظمة المعقدة، ودراسة سيناريوهات قد يصعب إعادة محاكاتها في البيئات البحثية التقليدية، أو تتطلب تكاليف مرتفعة، أو يتعذر تنفيذها عملياً.

وجرى الكشف عن المختبر خلال فعاليات "مهرجان الابتكار 2026"، الذي نظمته جامعة أبوظبي بالتعاون مع جمعية الإمارات لريادة الأعمال و"أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية"، في حرمها الجامعي بأبوظبي يوم أمس، احتفاءً بشهر الإمارات للابتكار.

وجمع الحدث نخبة من القيادات العليا للجامعة وكبار ممثلي الجهات الحكومية والبعثات الدبلوماسية والشركاء، إلى جانب الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، لتسليط الضوء على الابتكار والتقنيات الناشئة في مختلف مجالات عمل الجامعة.

وقال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي، إن الجامعة تواصل استكشاف أساليب جديدة لإثراء التجربة التعليمية لطلبتها وربط المعارف الأكاديمية بالتطبيقات العملية، ويتيح إطلاق مختبر الابتكار الغامر ’IMMERO ‘ للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية فرصة التفاعل مع التكنولوجيا بأساليب مبتكرة، واستكشاف المفاهيم المعقدة، والاستفادة من تجارب تعليمية أكثر تفاعلية، لافتا إلى أن مثل هذه المبادرات تدعم جهود الإمارات المتواصلة لتعزيز الابتكار وإعداد كفاءات تمتلك المهارات اللازمة لمواكبة متطلبات المستقبل.

وتضمن المهرجان معارض وعروضاً توضيحية حية لمجموعة من المبادرات والمشاريع المبتكرة التي طورها الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية في مجالات متنوعة، شملت الروبوتات والذكاء الاصطناعي ومحاكاة الطيران.

كما اشتمل برنامج الفعالية على جلسات نقاشية تناولت تطور منظومة الابتكار في أبوظبي، وسلطت الضوء على الشركات الناشئة والتكنولوجيا والمواهب، إلى جانب دور الشباب الإماراتي في الإسهام بصناعة مستقبل الدولة.

من جانبه، قال البروفيسور منتصر قسايمة، نائب مدير جامعة أبوظبي المشارك للأبحاث والتطوير الأكاديمي، إن الابتكار يزدهر عندما تتاح للطلبة والباحثين فرص استكشاف الأفكار وتجربة التقنيات وتوظيف معارفهم في مواجهة التحديات العملية، ومن خلال مهرجان الابتكار ومبادرات مثل مختبر الابتكار الغامر، نسعى إلى ترسيخ هذا النهج عبر الجمع بين الخبرات الأكاديمية والتقنيات الناشئة والتطبيقات الواقعية، لافتا إلى أن هذه التجارب تتيح فرصاً لتعزيز التعاون وتوسيع نطاق التفاعل مع منظومة الابتكار بمختلف مكوناتها.

يشمل البرنامج الأوسع لفعاليات جامعة أبوظبي بمناسبة شهر الإمارات للابتكار أيضاً "مسابقة عرض المشاريع المبتكرة"، التي تتيح للطلبة والخريجين فرصة استعراض مشاريعهم ذات التطبيقات العملية وإمكانات التطوير المستقبلية.

ومن خلال هذه المبادرات، تواصل الجامعة توفير الفرص للطلبة والباحثين لاستكشاف التقنيات الناشئة وتطوير الأفكار وتوظيف المعارف الأكاديمية في مواجهة التحديات الواقعية.

وتعكس هذه الجهود مجتمعةً التزام جامعة أبوظبي الراسخ بتطوير أساليب تعليمية مبتكرة وإعداد كفاءات مؤهلة لمتطلبات المستقبل، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات في مجالات الابتكار والمعرفة وتنمية المهارات.