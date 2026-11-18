العين في 18 نوفمبر/ وام/ تشارك "مجموعة تريندز للبحوث والاستشارات" في فعاليات مهرجان العين للكتاب، مؤكدةً حضورها الفكري المؤسسي الذي يجسد رسالتها العلمية والبحثية في التواصل مع الجمهور، والقراء، والباحثين، والخبراء.

وقال محمد سالم السالمي، مدير عام مركز "تريندز" للبحوث والاستشارات، إن هذه المشاركة تمثل محطة بارزة تحت المظلة الشاملة لـ "مجموعة تريندز"، والتي تضم خمسة قطاعات ومراكز رئيسية تتمثل في مركز تريندز للبحوث، و"تريندز جلوبال"، و"تريندز باروميتر"، ومعهد تريندز، إضافة إلى "مرصد تريندز للظواهر الاجتماعية".

وأكد السالمي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات /وام/، أن فلسفة تواجد "تريندز" في المعارض الكبرى لا تقتصر على كونها منصة لعرض أو بيع الكتب والإصدارات فحسب، بل تستهدف بناء جسور التواصل المعرفي المباشر مع النخب الثقافية والمهتمين بالبحث العلمي، وتعريفهم بمجموعة واسعة ومتنوعة من الإصدارات التي تغطي حقولاً معرفية متعددة تشمل الدراسات السياسية، والجيوسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية.

وأشار إلى أن أجندة مشاركة "تريندز" في مهرجان العين للكتاب تتضمن التركيز على إطلاق وتوقيع أعمال فكرية وعلمية وازنة، وفي مقدمتها كتاب "إنجازات زايد في أعماق الأرض" للبروفيسور سيف الصيعري؛ والذي يسلط الضوء على الإنجازات التاريخية والرؤية الاستراتيجية للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في استكشاف واستثمار الثروات الطبيعية الكامنة في أعماق الأرض، بدءاً من المياه واستدامتها، مروراً بقطاع النفط وكيفية الحفاظ على استدامته وصولاً إلى واقع اليوم.

وأشار إلى أن المشاركة تتضمن عرض كتاب سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات؛ والذي يتناول أبرز التهديدات السيبرانية المعاصرة، ويتضمن برنامجاً فعالاً يشتمل على كلمة رئيسية على المسرح الرئيسي للمهرجان، يتبعها حفل إطلاق وتوقيع رسمي للكتاب في جناح المجموعة.

وأكد التزام "مجموعة تريندز للبحوث والاستشارات" بأداء دورها الوطني والبحثي عبر إثراء المشهد الثقافي الإماراتي والعالمي بأحدث الدراسات التي تواكب التطورات الاستراتيجية وتخدم تطلعات المجتمع المعرفية.