الأقصر في 18 نوفمبر/ وام/ شهدت جمهورية مصر العربية، مساء أمس، انطلاق فعاليات الدورة الحادية عشرة لمهرجان الأقصر للشعر العربي، الذي تنظمه دائرة الثقافة في الشارقة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية على مدى 4 أيام بمشاركة أكثر من 90 مبدعا من شعراء وشاعرات وفنانين ونقاد مصريين من 21 محافظة في مصر.

وأقيم حفل الافتتاح في مسرح مركز الأقصر للمؤتمرات بحضور سعادة عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور محمود حامد، رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة المصرية نيابة عن معالي الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الثقافة المصرية، ووائل حسين رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان بالمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور عادل زين الدين ، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، والدكتور أحمد محيي حمزة عميد كلية الفنون الجميلة بالأقصر، إلى جانب شخصيات تنفيذية وإدارية للمحافظة وعمداء كليات وأكاديميين وطلاب وجمهور كبير.

وأشاد حسين القباحي مدير بيت شعر الأقصر، في كلمته خلال الحفل، بدعم صاحب السمو حاكم الشارقة للمهرجان الذي أنار على مدى 11 عاما عقول وقلوب ونفوس أجيال، مشيرا إلى أن سموّه لا يألو جهداً في دعم كل فعل ثقافي جاد ليس في الإمارات وحدها بل امتدت أياديه البيضاء إلى كافة أنحاء العالم، موضحا أن بيت الشعر في الأقصر نظم خلال العام الجاري 59 فعالية استضاف خلالها أكثر من 189 شاعراً من جميع المحافظات إلى جانب 38 ناقداً.

وأضاف أنه تم إطلاق ثلاث مسابقات شعرية وتنظيم خمس دورات أدبية موجّهة إلى صغار السن تناولت الخط العربي واللغة العربية والكتابة الإبداعية والإلقاء الشعري.

وذكر أنه على صعيد الانتشار الثقافي جابت "قافلة بيت الشعر" أربع جولات في عدد من المحافظات المصرية، ووجد هذا الحراك السنوي تفاعلاً جماهيريا واسعا حيث سجّل الموقع الإلكتروني لبيت الشعر 3 ملايين زيارة، ما يعكس حيوية المشهد الثقافي، مشيرا إلى أن طفلة في التاسعة من عمرها التحقت بدورات الإلقاء الشعري واستطاعت أن تكتب الشعر بلغة خالية من الأخطاء اللغوية، ومن هنا تأتي رؤية بيت الشعر في الاهتمام بالناشئة والشباب، لافتا إلى أن بيت الشعر يفتح كل عام منصة لشعراء شباب.

من جانبه أشاد عبدالله العويس بالتعاون الثقافي المستمر بين الإمارات ومصر، مشيرا إلى ما اكتشفته بيوت الشعر من مواهب شعرية صاعدة حيث شهدت الدول العربية حراكا شعريا لافتا تمثل في الأمسيات الشعرية والمهرجانات الأدبية الدائمة التي أقبل عليها الشعراء والأدباء واحتضنتهم بيوت الشعر في الوطن العربي مما أدى إلى اكتشاف مواهب شعرية جديدة وتقدير للقامات الشعرية العربية.

وقال العويس إن بيت الشعر في الأقصر كان مثالا لهذه الحركة الشعرية فقد شهدت الساحة الثقافية في هذه المحافظة إضافة إلى المحافظات المصرية الأخرى نشاطا ثقافيا متنوعا تجمّع حوله الشعراء والأدباء وأثروه بالإبداع والأدب الذي كان محل تقدير واعتزاز، الأمر الذي يؤكد نجاح تجربة تأسيس بيوت للشعر في أنحاء الوطن العربي التي وجه بها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

من ناحيته أكّد معالي الدكتور عبدالعزيز قنصوة، في كلمته، أن هذا المحفل الشعري الكبير الذي يُقام بالتعاون الوثيق والمثمر بين وزارة الثقافة المصرية ودائرة الثقافة بإمارة الشارقة وبمشاركة فاعلة من محافظة الأقصر وجامعتها العريقة ومكتبة مصر العامة، يُجسد أنموذجاً عربياً رائداً للتكامل الثقافي الحقيقي، مضيفا أن هذا التكامل أرسى دعائمه صاحب السمو حاكم الشارقة بمبادرته الكريمة لإنشاء "بيوت الشعر" في مختلف الأقطار العربية إيماناً من سموه بمكانة وقيمة الشعر في الوجدان العربي.

وأشار إلى أن ملامح هذا التكامل تتجلى في "بيت الشعر" بالأقصر الذي استطاع منذ انطلاقه في نوفمبر عام 2015 أن يصبح منارةً أدبية وفكرية نابضة في قلب الصعيد تصل بالشعر إلى جمهور عريض وترعى المواهب الواعدة وتدعم الحراك النقدي والفني من خلال ملتقياتها ومسابقاتها المتميزة.

وأعرب عن سعادته بتزامن افتتاح فعاليات الدورة الحادية عشرة من "مهرجان الأقصر للشعر العربي" هذا العام مع احتفالات محافظة الأقصر بعيدها القومي ومع الذكرى الحادية عشرة لتأسيس بيت الشعر بالأقصر، ليجتمع عبق التاريخ المصري الأصيل مع نبض القصيدة العربية في لوحة ثقافية متفردة.

وقال معاليه إن الاهتمام بالشعر العربي والاحتفاء بمبدعيه يُمثل صوناً أصيلاً لإحدى أهم مفردات هويتنا العربية وحمايةً جادةً لذاكرتنا الحضارية ووجداننا المشترك، فالشعر هو ذلك الإبداع الجمالي الممتد عبر العصور وهو "ديوان العرب" وسجل ذاكرتهم الحضارية الخالدة وهو الحصن المنيع الذي يحفظ للغتنا العربية فصاحتها وحيويتها، ويشكل الرافد الحيوي الذي تزدهر من خلاله مدارس شعرية رصينة.

ولفت إلى أن مشاركة نحو 90 شاعراً وناقداً وفناناً تشكيلياً من مصر ومختلف أرجاء الوطن العربي في هذه الدورة إلى جانب الإعلان عن الفائزين في "مسابقة القصيدة العربية" للشباب، يؤكد أن شجرة الشعر العربي ستظل مزدهرةً وقادرةً على التجديد والابتكار ومواكبة أسئلة العصر دون أن تفقد جذورها الراسخة.

من ناحيته قال محافظ الأقصر، في كلمته، إن احتضان مدينة الأقصر لهذا المهرجان للعام الحادي عشر على التوالي يؤكد مكانتها الحضارية والثقافية، فهي ليست فقط متحفًا مفتوحًا يروي تاريخ الإنسانية، وإنما هي مدينة نابضة بالحياة والإبداع تتسع للفنون والآداب وتؤمن بأن الثقافة ركيزة أساسية في بناء الإنسان وصناعة الوعي.

وشهدت أولى أمسيات المهرجان قراءات شعرية متنوّعة حيث قدّم الشعراء نصوصًا عكست ثراء التجربة الشعرية وعمق التعبير وجمال اللغة.

وكرّم العويس والقصير يرافقهما حامد وعمارة الفائزين في مسابقتي بيت الشعر للقصيدة العربية وللفنون التشكيلية.

وفي حقل الشعر، فاز محمود عبدالله بالمركز الأول، وكريم نحاس بالمركز الثاني، وحازم مصطفى بالمركز الثالث، وسهيلة حجازي بالمركز الرابع.

وفي الفنون التشكيلية، فاز عمر سمير عبدالرزاق بالجائزة الكبرى، والطالب يوسف أحمد في جائزة التصميم، والطالبة إسراء أسامة في جائزة التصوير، والطالب بافلي أنور في جائزة النحت، وفي الجائزة التشجيعية فاز الطالب عبدالعظيم محمد.

وصاحب المهرجان معرضا لعدد من إصدارات دائرة الثقافة في الشارقة وكان من بينها: مجلة الشارقة الثقافية ومجلة الرافد ومجلة القوافي ومجلة المسرح ومجلة الحيرة من الشارقة ومجلتا الشرقية والوسطى.

وشهد المعرض توافد الحضور بشكل كبير حيث اطلعوا على عناوين ثقافية تنوّعت بين المحلي الإماراتي والعربي والعالمي.