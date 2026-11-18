عجمان في 18 نوفمبر/ وام/ استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم في الديوان الأميري، معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الدكتور علي النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ، والدكتور محمد عبدالله العلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "تريندز"، وذلك على هامش مشاركتهم في منتدى عجمان للإعلام 2026.

وأكد سموه على أهمية دور الإعلام في بناء الوعي المجتمعي في ظل ما يشهده العالم من تحديات وتحولات متسارعة، ونقل الحقائق بمصداقية ومسؤولية، وتعزيز الحوار والتقارب بين الشعوب، إلى جانب إسهامه في دعم مسيرة التنمية وإبراز المنجزات الوطنية.

وشدد سموه على ضرورة الاستفادة من الإمكانات التي توفرها التقنيات الحديثة في تطوير صناعة المحتوى، وتعزيز كفاءة العمل الإعلامي مع الحفاظ على المصداقية المهنية والقيم الأخلاقية، مؤكداً أهمية الاستثمار في تأهيل الكوادر الإعلامية الوطنية، وتمكينها من مهارات المستقبل.

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس الديوان الأميري في عجمان.

وينظّم المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، المنتدى برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، على مدى يومي 18 و19 نوفمبر الجاري في مركز الإمارات للضيافة بعجمان، بمشاركة 68 متحدثاً من 17 دولة، يناقشون عبر 23 جلسة مستقبل الإعلام في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع.

ويشهد المنتدى مشاركة 53 جهة وشريكاً من الهيئات الإعلامية والمؤسسات الحكومية المحلية والإقليمية والدولية وجهات عارضة، ويناقش تأثيرات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية في صناعة المحتوى وتشكيل الرأي العام، بما يتيح مساحة للحوار وتبادل الخبرات والتجارب بشأن مستقبل الإعلام.