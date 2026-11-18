أنطاليا في 18 نوفمبر / وام/ ترأست سعادة ميرة سلطان السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة لجنة التنمية المستدامة في الاتحاد البرلماني الدولي، الجلسة الختامية للاجتماع البرلماني المصاحب لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 31"، الذي عقد في مدينة أنطاليا بالجمهورية التركية، بتنظيم من الاتحاد البرلماني الدولي والجمعية الوطنية الكبرى التركية، بمشاركة برلمانيين وخبراء وممثلين عن المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بالعمل المناخي.

كما أدارت سعادة ميرة السويدي جلسة حوارية ضمن أعمال الاجتماع البرلماني بعنوان "من الحد من النفايات إلى العمل المناخي: بناء مجتمعات أكثر صحة من خلال العمل البرلماني للحد من انبعاثات الميثان"، التي ناقشت أهمية الحد من انبعاثات غاز الميثان، ودور السياسات والتشريعات الوطنية في تحسين إدارة النفايات وتعزيز العمل المناخي وحماية الصحة العامة.

وأكدت سعادتها خلال الجلسة الختامية، أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به البرلمانات في تحويل الالتزامات المناخية الدولية إلى تشريعات وسياسات وطنية وإجراءات عملية تسهم في مواجهة تحديات تغير المناخ، مشيرة إلى أن البرلمانات تمثل حلقة وصل أساسية بين الطموحات الدولية والواقع الوطني من خلال ممارسة اختصاصاتها التشريعية والرقابية وإقرار الميزانيات اللازمة لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات المناخية، مؤكدة أن الوثيقة الختامية للاجتماع البرلماني تمثل خطوة مهمة في مسيرة العمل البرلماني المشترك، بما يعزز استمرارية التعاون والتنسيق البرلماني في مواجهة تحديات تغير المناخ، وتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة تعود بالنفع على الشعوب والأجيال المقبلة.

ودعت سعادة السويدي الوفود المشاركة إلى الاستفادة من الوثيقة في تطوير التشريعات الوطنية وتعزيز الرقابة على تنفيذ الالتزامات المناخية، موضحة أن نجاح الجهود البرلمانية في مواجهة تغير المناخ لا يقاس بحجم البيانات والإعلانات الصادرة، وإنما بمدى القدرة على ترجمة التعهدات إلى إجراءات تشريعية ورقابية ملموسة، تسهم في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا وخطط التكيف المناخي الوطنية، وتعزيز كفاءة شبكات الطاقة، ودعم الاقتصاد الدائري ومبادرات الحد من النفايات، وتوفير التمويل المناخي للدول والمجتمعات الأكثر تأثراً بتغير المناخ.