أبوظبي في 18 نوفمبر/ وام/ سجلت المسابقة الطلابية "Path 2 A2RL"، التابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة 2790 مشاركاً عند إطلاقها خلال فعاليات المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وترتبط المسابقة بدوري أبوظبي للسباقات المستقلة والمسيرة "A2RL"، أكبر دوري للسباقات ذاتية القيادة في العالم، حيث تسهم في فتح المجال أمام طلبة المدارس والجامعات من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم للمشاركة في مجموعة من التحديات التي تتطلب منهم تصميم أنظمة عملية وبناءها واختبارها، ثم إثبات قدراتها ضمن بيئة تنافسية.

وتقام المسابقة على مدار عام كامل ضمن برنامج منظم يهدف إلى بناء أجيال المستقبل من المهندسين والباحثين، من خلال مسار تدريجي يساعد الطلبة على تطوير مهاراتهم التقنية واكتساب خبرة عملية متقدمة تحت إشراف خبراء متخصصين.

وسيبدأ الطلبة، اعتباراً من عمر 11 عاماً، بخوض تحديات هندسية تتزايد في مستوى تعقيدها تدريجياً مع تقدمهم من المرحلة المدرسية إلى المرحلة الجامعية، بما يمكّنهم من تحويل معارفهم المبكرة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات إلى تطبيقات عملية في مجالات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي المادي والروبوتات والأنظمة المستقلة.

وقال سعادة شهاب عيسى أبو شهاب، المدير العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، إن الاستثمار في الإنسان يشكل أولويةً وطنيةً وركيزةً للنموذج التنموي لدولة الإمارات، وتُعدّ رعاية المواهب وتوجيهها برؤية واضحة محوراً أساسياً لتحقيق طموحاتنا في مجال التكنولوجيا المتقدمة، ويجسّد هذا البرنامج الإيمان بهذه الأولوية.

وأوضح أن البرنامج يمنح الطلبة مساراً متكاملاً يبدأ من سن الحادية عشرة ويمتد حتى النهائي الكبير لبطولة "A2RL"، ليكون جسراً يصل بين أسس التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتدريب الهندسي المتقدم، وبذلك، نسهم في دعم منظومة البحث والتطوير في أبوظبي، وتعزيز مكانتها بوصفها وجهةً عالميةً للابتكار، وترسيخ ريادة دولة الإمارات في مجال الأنظمة ذاتية التشغيل.

وبناءً على الفئة العمرية ومستوى القدرات التقنية، ستشارك الفرق ضمن "Path 2 A2RL" في أحد تحديات الأنظمة المستقلة عبر ثمانية مسارات تغطي أربعة مجالات هي الجو والبر والبحر والفضاء.

وفي مسار الجو، ستعمل الفرق على برمجة الطائرات المسيرة لتنفيذ مهام ملاحية محددة أو تطوير أنظمة مستقلة تتمتع بقدرات الإدراك وتحديد الموقع وتخطيط المسار.

أما مسار البر، فسيركز على المركبات الأرضية، التي تتنوع من المركبات الكهربائية الصغيرة إلى سيارات السباق وفقاً للفئة العمرية للمشاركين.

وفي مسار البحر، سيتولى الطلبة تشغيل مركبة تحت الماء والتحكم بها عن بُعد وتوجيهها، إلى جانب اختبارها عملياً في بيئات معقدة تحاكي ظروف الاستخدام الفعلية.

أما المسار الفضائي، فسيتضمن تصميم وبناء مركبة قمرية مستقلة، مع تحديات تشمل تكامل المهام وعمليات المحاكاة.

من جانبها، قالت الدكتورة مي المنصوري، مدير تمكين المواهب البحثية في مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، إن أهمية هذا البرنامج تنبع من تركيزه على ممارسة الهندسة بصورة عملية، إذ سيعمل الطلبة على تحويل المفاهيم النظرية إلى أنظمة فعلية، ودمج المكونات المادية مع البرمجيات، ودراسة أسباب الأعطال عند وقوعها، ثم تطوير الحلول بصورة متكررة إلى أن تصل إلى مستوى الأداء المطلوب.

وأضافت أنه مع ارتفاع مستوى التعقيد التقني تدريجياً، سيكتسب المشاركون معرفة تخصصية أعمق ويطورون قدراتهم في حل المشكلات والتفكير على مستوى الأنظمة، وهي من المهارات الأساسية في مجالات البحث والتطوير المتقدم، ومن خلال إتاحة "Path 2 A2RL" أمام الطلبة في دولة الإمارات وخارجها، سنسهم في تمكين جيل جديد من المهندسين الشباب الطموحين وتعزيز الفضول التقني لديهم والثقة والابتكار اللازم لبناء تكنولوجيا المستقبل.

وعلى مدار المسابقة التي تمتد لمدة 12 شهراً، ستعمل الفرق المشاركة على تصميم أنظمتها وبنائها ضمن مسار متكامل تدعمه برامج تدريبية متقدمة وبيئات محاكاة وإرشاد مباشر من خبراء دوليين.

وبعد ذلك، سيطبق الطلبة ما اكتسبوه من معارف ومهارات في أجواء تنافسية، من خلال استكشاف الأعطال ومعالجتها وتحسين أداء الأنظمة وإثبات قدرتها على العمل بكفاءة وموثوقية وفق الضوابط الفنية المحددة.

وستتم دعوة الفرق التي تنجح في اجتياز مراحل التأهل إلى النهائي الكبير لدوري أبوظبي للسباقات المستقلة والمسيرة (A2RL) لعام 2027، بما يتيح لها فرصة التواصل مع نخبة من أبرز المطورين العالميين في مجال تكنولوجيا الأنظمة المستقلة المتقدمة.

يذكر أن أسباير، ذراع التحديات الكبرى التابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، كانت قد أطلقت دوري أبوظبي للسباقات المستقلة والمسيرة (A2RL) في أبوظبي.

وتأتي هذه المسابقة امتداداً لجهود المجلس في تمكين المواهب، والتي وصلت حتى اليوم إلى أكثر من 50 ألف طالب، من خلال التعرف المبكر إلى مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والمشاركة في تطوير قدرات تقنية عملية وتطبيقية.