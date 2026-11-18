أبوظبي في 18 نوفمبر/ وام / افتتح مستشفى "هيلث بوينت"، التابع لمجموعة "M42"، عيادة متخصصة للشفة المفتوحة وسقف الحلق في أبوظبي، تقدم خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة للمرضى من مختلف الأعمار، بدءاً من مرحلة الرضاعة وحتى البلوغ، من خلال فريق طبي متعدد التخصصات.

وتضم العيادة خدمات الجراحة الترميمية للشفة المفتوحة وسقف الحلق، وجراحة الأطفال والوجه والفكين، وطب الأسنان وتقويمها، وطب الأنف والأذن والحنجرة، والسمعيات، وعلاج النطق واللغة، بما يتيح وضع خطط علاجية مخصصة ومتابعة احتياجات المرضى ضمن مسار رعاية موحد، دون الحاجة إلى تنسيق المواعيد ومراجعة كل تخصص بصورة منفصلة.

وتبدأ رحلة العلاج بتقييم شامل للحالة والتاريخ الطبي والعلاجات السابقة، وتحديد التخصصات الطبية المناسبة، فيما تشمل رعاية حديثي الولادة متابعة التغذية والنمو، وتقديم الإرشادات للأسر بشأن استخدام زجاجات الرضاعة المتخصصة وأساليب التغذية، ومراقبة كميات الحليب المتناولة والوزن، إلى جانب توضيح مراحل العلاج.

كما توفر العيادة فحوصاً مبكرة للسمع للكشف عن المشكلات المحتملة المرتبطة بتجمع السوائل في الأذن الوسطى، وتتيح للوالدين الذين يتلقون تشخيصاً للحالة خلال فترة الحمل الحصول على استشارات طبية قبل الولادة.

وعند الحاجة إلى التدخل الجراحي، يتعاون جراحو الترميم مع أخصائيي جراحة الأطفال والوجه والفكين وأطباء الأنف والأذن والحنجرة، وفقاً لمتطلبات كل حالة، لتحديد الإجراء المناسب وتوقيته، استناداً إلى الاحتياجات السريرية للمريض وحالته الصحية ومرحلة نموه، مع تنسيق التحضيرات والمتابعة لضمان استمرارية الرعاية.

وتشمل خدمات المتابعة علاج النطق واللغة، والسمعيات، وطب الأسنان وتقويمها، وطب الأنف والأذن والحنجرة، لمعالجة الاحتياجات المتعلقة بالنطق والسمع والأسنان والفكين والمجرى التنفسي، على أن تحدد الخدمات وفقاً لظروف كل مريض، بما في ذلك أصحاب الهمم.

وقال الدكتور علي أنيس، الرئيس التنفيذي للعمليات في الإمارات والبحرين ضمن قطاع رعاية المرضى العالمية في مجموعة "M42" إن افتتاح العيادة يعكس توجه المجموعة نحو توفير خدمات صحية تخصصية متكاملة تركز على احتياجات المرضى، من خلال جمع الخبرات الطبية متعددة التخصصات وتنسيق مراحل الرعاية، بما يسهم في تبسيط مسارات العلاج وضمان استمراريتها للمرضى وأسرهم.

من جانبه، قال عمر النقبي، الرئيس التنفيذي لمستشفى "هيلث بوينت" إن العيادة توفر للأسر إرشادات طبية وإمكانية الوصول إلى التخصصات المناسبة ضمن فريق واحد، وتشمل خدماتها دعم التغذية في المراحل المبكرة والتخطيط للجراحة، إلى جانب رعاية النطق والسمع والأسنان، بما يساعد المرضى وأسرهم على فهم الخيارات العلاجية ومتابعة مراحل الرعاية.

وتعد الشفة المفتوحة وسقف الحلق المفتوح حالتين خلقيتين تنتجان عن عدم اكتمال تكون الشفة العلوية أو سقف الفم أو كليهما خلال المراحل المبكرة من نمو الجنين، وقد تظهر كل حالة بصورة منفصلة أو تجتمعان معاً، وتؤثران في التغذية والسمع والنطق ونمو الأسنان، فيما تختلف الاحتياجات العلاجية من مريض إلى آخر وتتغير مع تقدم العمر.