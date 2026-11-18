رأس الخيمة في 18 نوفمبر/ وام / تصدرت إمارة رأس الخيمة قائمة أفضل مدن العالم للمغتربين ضمن "تصنيف المدن للمغتربين لعام 2026" الصادر عن مؤسسة "إنترنيشنز" العالمية، والذي يستند إلى استطلاع الرأي السنوي "إكسبات إنسايدر" الذي تجريه المؤسسة، حيث حلّت المدينة في المركز الأول من بين 33 مدينة حول العالم، ومسجلةً تقدماً ملحوظاً مقارنة بالمركز السادس الذي سجّلته في عام 2024؛ وهو آخر عام صدر فيه التصنيف.

وكشف الاستطلاع الذي شمل نحو 8,000 مغترب من 162 جنسية تفوق الإمارة في خمسة مجالات رئيسية ترتبط بحياة المغتربين؛ حيث حازت على المرتبة الأولى في ثلاثة من المؤشرات الخمسة الرئيسية، وهي سهولة التأقلم، وتجربة العمل، والاحتياجات الأساسية للمغتربين، والمرتبة الثانية في مؤشر التمويل الشخصي ومستوى السعادة العامة.

وتعكس هذه النتائج تنامي جاذبية الإمارة كوجهة مثالية للعيش والعمل والاستكشاف؛ حيث أفاد 84% من المغتربين المشاركين في الاستطلاع بأنهم سعداء بحياتهم في رأس الخيمة، مقارنةً بالمتوسط العالمي البالغ 70%. كما أعرب نحو نصف المشاركين "45%" عن سعادتهم التامة بالعيش في الإمارة، مقابل 25% عالمياً.

وقالت سعادة هبة فطاني، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة: يكتسب هذا التقدير أهمية خاصة لكونه يعكس آراء الأشخاص الذين اختاروا إمارة رأس الخيمة موطناً لهم، ويستمد قيمته من تجاربهم الحقيقية، وليس من قرار لجنة تحكيم. فالإمارة تستقطب أفراداً من مختلف أنحاء العالم، يجدون فيها منذ اليوم الأول بيئة ترحّب بهم، وتمنحهم الشعور بالانتماء والاستقرار، وتشجعهم على بناء مستقبلهم فيها. وانطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة، سنواصل العمل على تعزيز مكانة رأس الخيمة إمارةً آمنة ومنفتحة تزخر بالفرص، وتوفر للجميع مقومات الحياة الكريمة، وتمنح سكانها أسباب الفخر بالانتماء إليها واتخاذها موطناً لهم.

وقالت ربى زيدان، رئيسة المشاريع الخاصة في المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، التي تقود جهود الاتصال المتعلقة بجودة الحياة في الإمارة: عندما يقول 84% من المغتربين إنهم سعداء بحياتهم هنا، ويشيد 86% منهم بودّ الأشخاص من حولهم، فإن الأرقام تتحدث عن نفسها، فرأس الخيمة توفر أهم ما يبحث عنه الأشخاص الذين ينتقلون للعيش خارج بلدانهم: سهولة التأقلم، وتطور فرصهم المهنية، والشعور بالانتماء. ويتمثل دورنا اليوم في نقل هذه التجربة إلى العالم، ومواصلة العمل لنكون جديرين بهذه الثقة.

وسلّطت نتائج الاستطلاع الضوء على تفوق رأس الخيمة في مجموعة من المؤشرات مقارنةً بالمعدلات العالمية؛ فقد قيّم 86% من المغتربين ودّ السكان المحليين بشكل إيجابي، مقارنة بـ63% عالمياً؛ فيما أفاد 80% منهم بسهولة التكيف مع الثقافة المحلية، مقابل متوسط عالمي بلغ 60%.

وتصدرت الإمارة مؤشري شعور المغتربين بالترحيب والانتماء كما احتلت المركز الأول في مؤشر سهولة تكوين الصداقات، حيث أكد 64% من المشاركين سهولة بناء علاقات اجتماعية مع السكان المحليين، مقارنة بـ39% على المستوى العالمي.

وكشف الاستطلاع أن الفرص المهنية والثقة بالاقتصاد المحلي تعد من أبرز العوامل التي تعزز جاذبية الإمارة فقد أكد 85% من المغتربين العاملين أن انتقالهم إلى رأس الخيمة أسهم في تحسين آفاقهم المهنية، مقارنةً بنسبة 55% عالمياً كما قيّم 90% منهم الاقتصاد المحلي بشكل إيجابي، مقارنة بـ59% على مستوى العالم في حين أفاد 22% من المغتربين العاملين بامتلاكهم مشاريعهم الخاصة، وهي نسبة تعادل نحو ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي البالغ 8%.

وحلت رأس الخيمة في المرتبة الأولى في مؤشر الاحتياجات الأساسية للمغتربين، في إنجاز يعكس سهولة الاستقرار والعيش في الإمارة وأفاد 86% من المغتربين بسهولة الحصول على التأشيرة، بالمقارنة مع نسبة 55% على المستوى العالمي؛ فيما أشار 80% منهم إلى سهولة العثور على سكن، مقابل 44% عالمياً. بالإضافة إلى ذلك، قيّم 69% منهم قدرتهم على تحمّل تكاليف السكن بإيجابية، وهي نسبة تتجاوز ضعف المتوسط العالمي البالغ 32%.

وتؤكد هذه النتائج مكانة الإمارة بوصفها وجهة توفر بيئة آمنة وجاذبة من الناحية المالية للعيش؛ حيث قيّم 94% من المغتربين مستوى السلامة الشخصية بإيجابية، بالمقارنة مع نسبة 81% عالمياً، وحلّت الإمارة في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر السلامة والأمن. كما أفاد 85% من المشمولين بالاستطلاع بأن دخل الأسرة المتاح كافٍ أو يزيد عن احتياجاتهم اللازمة لعيش حياة كريمة، بالمقارنة مع نسبة 71% عالمياً.