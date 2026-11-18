دبي في 18 نوفمبر/ وام / تصدر باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا، والمنتخب الإسباني المتوج بكأس العالم 2026، قوائم المرشحين لجوائز "بيوند للتطوير العقاري جلوب سوكر" في نسختها السابعة عشرة، مع انطلاق التصويت الجماهيري اليوم في 12 فئة، تمهيداً للإعلان عن الفائزين خلال الحفل الذي تستضيفه دولة الإمارات في 28 ديسمبر المقبل، ويتضمن أيضاً توزيع جوائز الدوري الإسباني "لاليغا " لموسم 2025-2026.

وضمت قوائم الترشيحات 13 لاعباً من باريس سان جيرمان و10 لاعبين من المنتخب الإسباني، فيما ينافس الفرنسي عثمان ديمبيلي، حامل جائزة أفضل لاعب في النسخة الماضية، على الاحتفاظ باللقب إلى جانب هاري كين، وكيليان مبابي، ولامين يامال، وباو كوبارسي، ورودري، وعدد من أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

كما تشهد جائزة أفضل لاعبة منافسة تتقدمها أليكسيا بوتياس وإيوا بايور وملشي دومورناي، بينما يغيب اسم أيتانا بونماتي، الفائزة بالجائزة في النسخ الثلاث الأخيرة، بسبب الإصابات التي تعرضت لها خلال الموسم.

ويتنافس على جائزة أفضل مدرب كل من لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، ولويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني، إلى جانب ميكل أرتيتا، وسيسك فابريغاس، وأوناي إيمري وعدد من المدربين.

وفي جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط، يسعى البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، للاحتفاظ باللقب الذي يحرزه منذ عام 2023، وسط منافسة تضم جواو فيليكس، وساديو ماني، وروبن نيفيز، وإيفان توني، وإدوارد ميندي، وياسين بونو، وسفيان رحيمي، وخوليان كينيونيس، فيما يعد مصعب الجوير اللاعب السعودي الوحيد ضمن قائمة المرشحين.

واستحدثت الجوائز هذا العام فئة "النادي التاريخي باختيار الجماهير"، التي تضم 16 نادياً من 11 دولة، يتقدمها ريال مدريد، إلى جانب ميلان، وبايرن ميونيخ، وليفربول، وبنفيكا، وبوكا جونيورز، وفلامنغو، والأهلي المصري، على أن يُحسم الفائز في مرحلتها الأولى بالكامل بأصوات الجماهير.

ويستمر التصويت الجماهيري حتى 30 نوفمبر الحالي عبر الموقع الإلكتروني للجوائز، قبل الانتقال إلى المرحلة النهائية التي تُحتسب فيها أصوات الجماهير إلى جانب تصويت لجنة التحكيم، التي تضم نخبة من نجوم كرة القدم، من بينهم مارتشيلو ليبي، وأنطونيو كونتي، وإيكر كاسياس، ولويس فيغو.

ويشهد الحفل أيضاً توزيع جوائز "لاليغا" لموسم 2025-2026، إذ يتسلم لامين يامال جائزة أفضل لاعب، وهانزي فليك جائزة أفضل مدرب، وكارلوس إسبي جائزة أفضل لاعب تحت 23 عاماً، فيما ينال أردا غولر جائزة أفضل هدف، وخوان غارسيا جائزة أفضل تصدٍ.

وأكد توماسو بيندوني، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"جلوب سوكر"، أن استضافة الحفل في دولة الإمارات تعكس مكانتها العالمية في احتضان أبرز الفعاليات الرياضية، مشيداً باستمرار الشراكة مع «بيوند للتطوير العقاري» ورابطة الدوري الإسباني "لاليغا".

من جانبه قال عادل تقي، الرئيس التنفيذي لشركة "بيوند للتطوير العقاري"، إن مواصلة رعاية الجوائز للعام الثالث على التوالي تعكس قوة الشراكة مع الحدث، ودعم الشركة للمبادرات التي تحتفي بالتميز والإنجاز في كرة القدم.

وشهدت النسخة الماضية من الجوائز مشاركة أكثر من 30 مليون صوت من أكثر من 200 دولة وإقليم، فيما تضم نسخة هذا العام 14 فئة رئيسية، منها 12 فئة مفتوحة للتصويت الجماهيري، إضافة إلى جوائز المسيرة الرياضية والجوائز الخاصة.