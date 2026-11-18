دبي في 18 نوفمبر / وام / اختتمت مجموعة دبي للمجوهرات حملتها الترويجية "جولد راش" التي أقيمت خلال الفترة من 24 أكتوبر إلى 12 نوفمبر 2026 بمشاركة أكثر من 175 منفذا لبيع المجوهرات في مختلف أنحاء دبي، وأسفرت عن فوز ستة متسوقين بجوائز بلغ مجموعها كيلوغراماً واحداً من الذهب.

وتزامنت الحملة مع احتفالات مهرجان الأنوار "ديوالي" لمنح المقيمين والزوار فرصة إضافية للاستفادة من العروض المتوفرة خلال موسم شراء الذهب، إلى جانب فرص الفوز بجوائز قيّمة، بما يعكس ما تتمتع به الإمارة من تنوع في التصاميم وتنافسية في الأسعار ومستويات عالية من الثقة والجودة.

وأكد توحيد عبدالله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للمجوهرات، أن حملة "جولد راش" في "ديوالي" تجدد التأكيد على المكانة التي تحتلها دبي لدى العائلات التي تختار الذهب للاحتفال بهذه المناسبة، مشيرا إلى أن الإقبال على الحملة يعكس ثقة المتسوقين بما توفره الإمارة من قيمة وجودة وتنوع في الخيارات، فضلا عن الدور الذي يؤديه تجار التجزئة في تقديم تجربة تسوق متميزة.

وتوجهت ليلى سهيل، رئيسة اللجنة التسويقية في مجموعة دبي للمجوهرات، بالشكر إلى جميع منافذ البيع المشاركة التي أسهمت بتعاونها في إنجاح حملة "جولد راش" في "ديوالي"، معربة عن تطلعها إلى استقبال المتسوقين مجددا خلال المواسم المقبلة من الفعاليات والأنشطة التسويقية في الإمارة.

وتواصل المجوهرات أداء دور مهم في تنشيط قطاع التجزئة خلال المواسم الاحتفالية في دبي عبر استقطاب المتسوقين وتعزيز حركة الإنفاق في مختلف أنحاء الإمارة، فيما تواصل مجموعة دبي للمجوهرات من خلال مبادراتها الترويجية جهودها الرامية إلى تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية موثوقة لتجارة الذهب والمجوهرات.