أبوظبي في 18 نوفمبر/ وام / أبرمت "سبيس 42"، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي ذات الحضور الدولي الراسخ والمُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (SPACE42)، شراكة إستراتيجية مع شركة "إكسوديغو" (Exodigo) المتخصصة في الحلول الهندسية وتوظيف تقنيات الاستشعار المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتطوير البنية التحتية، وذلك لإحداث نقلة نوعية في أساليب رسم خرائط البنية التحتية تحت سطح الأرض وفهم مكوناتها وإدارتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتولى "سبيس 42" بموجب الشراكة توفير تقنيات الاستشعار والذكاء الاصطناعي التي تطورها "إكسوديغو" داخل الدولة، مع التركيز على مشاريع النقل والمرافق والطاقة والخدمات البلدية في أبوظبي ودبي، لتمكين الجهات المالكة للبنية التحتية من تكوين رؤية شاملة ومتكاملة لأصولها تمتد من المدارات الفضائية إلى الطبقات الصخرية تحت سطح الأرض، عبر دمج بيانات الرصد بالأقمار الاصطناعية والتوثيق الدقيق للواقع على مستوى الشوارع والنماذج الموثّقة لمكونات البنية التحتية المدفونة.

وتدعم هذه الخطوة طموحات دولة الإمارات في جعل البيانات والذكاء الاصطناعي أساساً لإدارة الشؤون الحكومية، تماشياً مع إنشاء الهيئة الاتحادية للذكاء الاصطناعي والبيانات في يونيو 2026 المعنية بوضع معايير موحدة للبيانات على مستوى الجهات الاتحادية، كما يمثل إنشاء سجل وطني موثّق لمكونات البنية التحتية تحت شوارع الدولة ركيزة أساسية لتطوير نماذج التوأم الرقمي التي تعمل عليها الجهات المعنية في أبوظبي ودبي، وضمان التنفيذ الآمن للمشاريع الكبرى ومنها خطة دبي الحضرية 2040، وحماية شبكات البنية التحتية الحيوية الداعمة لها.

وجاءت هذه الشراكة عقب تنفيذ مشروع أولي لصالح إحدى الشركات الكبرى في قطاع النفط والغاز، نجحت خلاله "إكسوديغو" في تحديد موقع خط وقود مدفون على عمق يصل إلى 14 متراً ورسم خريطته دون الحفر، خلال أعمال مسح ميداني استغرقت ثلاثة أيام وتسليم للنتائج خلال أسبوعين.

وأكد حسن الحوسني، الرئيس التنفيذي لوحدة الحلول الذكية في "سبيس 42"، أن الشراكة مع "إكسوديغو" لتطوير قدرات تحليل بيانات البنية التحتية تحت سطح الأرض تنسجم مع استراتيجية الشركة لترسيخ ريادتها في منصات وخدمات الذكاء الاصطناعي للمعلومات الجيومكانية، موضحا أن الجمع بين نماذج التعلّم الآلي وتقنيات التوأم الرقمي لدى الشركة يسهم في تمكين الجهات التنظيمية والمؤسسات من تكوين رؤية شاملة للبيئة الحضرية، وتعزيز كفاءة التخطيط ومرونة البنية التحتية ورفع كفاءة فرق المسح الميداني.

وأوضح جيريمي سوارد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إكسوديغو"، وجود فجوة كبيرة بين ما تُظهره المخططات والسجلات وما يوجد فعلياً تحت سطح الأرض، ما يتسبب في تأخير مشاريع البنية التحتية وتجاوز ميزانياتها المحددة، مشيرا إلى أن الشركة أحدثت تحولاً في القطاع عبر رسم خرائط للمكونات المدفونة بدقة تبلغ 90% دون أي أعمال حفر، بعد أن كانت أساليب المسح التقليدية تعجز عن اكتشاف ما يصل إلى نصف تلك المكونات.

وأضاف سوارد أن تقنية الشركة تجمع قدرات استشعار متعددة، في آلية أشبه بالجمع بين التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي المحوسب والموجات فوق الصوتية لتوفير مصدر موحّد وموثوق للمعلومات، لافتاً إلى أن ما تشهده دولة الإمارات من مشاريع تطوير بوتيرة وحجم قلّما يوجد لهما مثيل عالمياً يجعلها بيئة مثالية لتطبيق هذه التكنولوجيا.

وتتيح تقنيات "إكسوديغو" إجراء مسح شامل للمواقع خلال أيام معدودة دون حفر، وإعداد نماذج ثلاثية الأبعاد موثّقة لشبكات المرافق المدفونة بدقة تصل إلى 90%، وترتفع إلى 99% عند إجراء عدد محدود من الحفريات الاختبارية في مواقع محددة استناداً إلى بيانات المسح بدلاً من التخمين، ما يحد من عمليات الحفر والتنقيب الأولية للمشاريع بنسبة 90%، في حين تعتمد الأساليب التقليدية على حفر خنادق اختبارية وحفر استكشافي يعطل الأعمال لأسابيع، وتتبع الشبكات المسجلة فقط عبر توصيل أجهزة الكشف بأحد الكابلات المعروفة وتفسير النتائج ميدانياً وفق تقديرات الفنيين، ما يبقي الخطوط المهجورة أو غير الموثقة أو الأنابيب المتغيرة المسار أثناء الإنشاء خارج نطاق الكشف.

وتعتمد منهجية "إكسوديغو" على مسح المنطقة بالكامل باستخدام أجهزة إرسال موزعة في الموقع لتوليد إشارات دون الاتصال بأي خط منفرد، عبر توظيف أجهزة الرادار المخترق للأرض والمستشعرات الكهرومغناطيسية والمغناطيسية وتقنيات الليدار (LiDAR) ومصادر الموجات الزلزالية وفق شبكة منتظمة بالاستعانة بطائرات مسيّرة ومركبات وعربات يدوية وأجهزة محمولة على الظهر.

وتُحدَّد الإحداثيات الجغرافية لكل قراءة دون إجراء أي تفسير للبيانات أثناء المسح الميداني، لتُعالَج البيانات لاحقاً خارج الموقع بنماذج الذكاء الاصطناعي التي تحللها وتقارنها بسجلات المرافق الممتدة لعقود وبالصور الجوية والصور الملتقطة على مستوى الشوارع لسنوات، بما يثمر عن إعداد خريطة موحّدة تشمل الخطوط المعروفة والتي لم يسبق اكتشافها وفق المعايير الدولية لهندسة المرافق تحت سطح الأرض، وتوفيرها في طبقات جاهزة للاستخدام ضمن نظم المعلومات الجغرافية (GIS) وبرامج التصميم بمساعدة الحاسوب (CAD) ونمذجة معلومات البناء (BIM).