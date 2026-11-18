الشارقة في 18 نوفمبر/ وام / شهد الشيخ الدكتور سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، اليوم، افتتاح فعاليات أيام الشارقة للابتكار تحت مظلة شهر الإمارات للابتكار "الإمارات تبتكر 2026"، وذلك في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.

استهل حفل الافتتاح بالسلام الوطني، ألقى بعدها الدكتور حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، كلمة قدم فيها الشكر والتقدير إلى رئيس مكتب سمو الحاكم على تشريفه حفل الافتتاح وتكريم الفائزين، مشيراً إلى أن الابتكار الحقيقي هو الذي يصل إلى الناس، وأن أيام الشارقة للابتكار مساحة لتحويل الشراكات إلى حلول ملموسة تخدم الإنسان أولاً.

وأشار المحمودي إلى أن فعاليات أيام الشارقة للابتكار تجسّد توجه مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار في ربط البحث والتكنولوجيا باحتياجات المجتمع، من خلال شراكات تجمع حكومة الشارقة والجهات الحكومية والجامعات والشركات التقنية والقطاع الخاص، لافتاً إلى أن التعاون مع مركز الشارقة لصعوبات التعلم ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وهيئة الشارقة الصحية قدم نموذجاً عملياً لتكامل الجهود في معالجة التحديات التعليمية والصحية عبر حلول مبتكرة.

واستعرض المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار تميز التجربة الإماراتية في الابتكار في مختلف المجالات، والاهتمام بالبحث العلمي والمؤسسات الأكاديمية والعلمية، متناولاً عدداً من النماذج التي تم العمل عليها بجهود مشتركة وشراكات عالمية تمثل نماذج للابتكار الذي يستهدف مختلف مناحي الحياة.

وألقى حميد الشامسي، مدير التطوير الحكومي في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، كلمةً تناول فيها أهمية الابتكار ودوره في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز تجربة المتعامل على أفضل وجه ممكن، مشيراً إلى أن الابتكار لا يعتبر تقنية حديثة أو فكرة فحسب، بل ثقافة عمل، ومنهج تفكير، ومسؤولية مشتركة تجاه مجتمعنا ومستقبل دولتنا وإماراتنا.

وأشار إلى أن إمارة الشارقة تعمل على مواصلة جهود التطوير في منظومة العمل الحكومي وتعزيز كفاءتها وفعاليتها، إيماناً بأن الابتكار الحقيقي لا يبدأ بالتكنولوجيا، بل يبدأ بفهم الإنسان، ولا ينجح بمجرد إطلاق المبادرات، بل ينجح عندما يُرى أثر المبادرات الابتكارية في حياة الإنسان.

وتناولت الدكتورة هنادي السويدي، مدير مركز الشارقة لصعوبات التعلم في كلمتها، الابتكار في مجال التعليم ودوره الكبير في مساعدة الطلبة الذين يجدون صعوبة في التعلم، مشيرةً إلى أن الابتكار يقاس بقدرته على إحداث تحسن ملموس في تجربة التعلم، وتعزيز استقلالية المتعلم ومشاركته الفعالة في المدرسة والمجتمع.

وأشارت إلى أن مركز الشارقة لصعوبات التعلم يعمل باستمرار على تطوير حلول مبتكرة تدعم الأشخاص ذوي صعوبات التعلم وأسرهم، وتؤمن بأن الأثر المستدام يتحقق عبر شراكات تكميلية تجمع الخبرة التخصصية بالإمكانات التقنية، وتحوّل الأفكار إلى تطبيقات عملية قابلة للتطوير.

وأعلنت الدكتورة أسماء محمود فكري، مدير إدارة الشراكات الحكومية في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، خلال حفل الافتتاح عن إطلاق منصة "إجادة" وهي منصة تعليمية تم إنتاجها بالشراكة بين المجمع ومركز الشارقة لصعوبات التعليم، وشركة "أيفولت" المتخصصة لتقديم حلولاً مبتكرة لصعوبات التعلم.

وشاهد الحضور عرضاً مرئياً تناول ما تقدمه المنصة من خدمات تعليمية متنوعة لمختلف مستويات التعلم.

وتفضل الشيخ الدكتور سالم بن عبد الرحمن القاسمي في نهاية حفل الافتتاح بتكريم الفائزين بجائزة الإمارات تبتكر 2026، على مستوى إمارة الشارقة، وشركاء منصة "إجادة" ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور أليش موسار، السيد الأول لجمهورية سلوفينيا، ضيف الشرف، ملتقطاً معهم الصور التذكارية.

وفاز بجائزة فئة أفضل مبادرة مبتكرة، مبادرة "مزرعتي" من دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، وبجائزة فئة أفضل مبادرة مبتكرة في المرونة الوطنية والاستمرارية، مبادرة "الكشف عن تسريبات المياه باستخدام الأقمار الصناعية"، من هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، بينما فازت القيادة العامة لشرطة الشارقة بجائزة أفضل فئة حكومية مبتكرة.

وعلى هامش افتتاح فعاليات أيام الشارقة للابتكار 2026، تجوّل الشيخ الدكتور سالم بن عبد الرحمن القاسمي في المعرض المصاحب، والذي شاركت فيه عدد من الجهات الحكومية، حيث استمع إلى شروحاتٍ مفصلة عن المشاركات في المعرض وما تتضمنه من ابتكارات متنوعة تستهدف تطوير الخدمات الحكومية.

واطلع رئيس مكتب سمو الحاكم خلال الجولة، على أحدث الابتكارات لدى مختلف الجهات، كما تابع عدداً من النماذج التطبيقية للابتكارات في مختلف مجالات، الصحة والتعليم والنقل والمياه والقضاء والاقتصاد والزراعة والبيئة وغيرها من الابتكارات.

حضر حفل الافتتاح كل من الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والدكتور أليش موسار، السيد الأول لجمهورية سلوفينيا، وعدد من رؤساء ومدراء الدوائر الحكومية والمتخصصين.