أنطاليا في 18 نوفمبر / وام / فاز مبنى "الشراع"، المقر الرئيسي لهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، بالمركز الأول في جائزة الشرف "يس" (YeS Honor Award) عن فئة التصميم المستدام ضمن مسابقة (COP31) الدولية للمباني المستدامة في أنطاليا بتركيا، والتي أطلقتها رئاسة الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف بدعم من التحالف العالمي للأبنية والإنشاءات الذي يستضيفه برنامج الأمم المتحدة للبيئة، متصدراً أكثر من 1,000 مبنى من 99 دولة.

وتسلم الجائزة معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بحضور معالي آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة البيئة والتغير المناخي، من سعادة حسن سوفير، نائب وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ في الجمهورية التركية ممثلاً عن رئاسة (COP31)، والذي أعرب عن أمله بأن يشكل هذا الإنجاز الإماراتي حافزا لمزيد من النجاحات عقب اختيار المبنى من لجنة خبراء برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتفوقه في التصميم المتكامل وكفاءة الطاقة والمياه والموارد والطاقة المتجددة وجودة البيئة والهواء الداخلي والراحة الحرارية والبصرية ومواد البناء والابتكار، تحقيقاً لهدف الجائزة في تسريع التحول نحو المباني المستدامة عبر حلول مبتكرة قابلة للتطبيق والتكرار عالمياً.

وأهدى معالي سعيد محمد الطاير هذا الإنجاز إلى قيادة الدولة الرشيدة، مؤكدا أنه يجسد رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في تبني الابتكار والذكاء الاصطناعي للتنمية المستدامة، ويعكس الالتزام بدعم مستهدفات إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 وإستراتيجيتي دبي للطاقة النظيفة والحياد الكربوني 2050 نحو اقتصاد أخضر، مشيرا إلى أن "الشراع" بوصفه أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة في العالم يرسي معياراً عالمياً للمباني المنتجة لطاقة نظيفة تفوق استهلاكها مع توفير بيئة عمل ذكية تضع الإنسان في صميمها.

ويضم المبنى المكون من 19 طابقاً وطابق أرضي وسرداب بمساحة مبنية تتجاوز مليوني قدم مربعة نظاماً إدراكياً متكاملاً يعتمد على أكثر من 110 آلاف مستشعر ذكي و1,500 نقطة وصول لاسلكية و3,200 جهاز شبكي لإصدار أكثر من 1.9 مليون أمر تحكم آلي يومياً، كما ينتج أكثر من 7,500 ميجاوات ساعة سنوياً من الطاقة المتجددة تفوق استهلاكه عبر ألواح شمسية كهروضوئية تغطي أكثر من 26 ألف متر مربع بقدرة تقارب 5 ميجاوات موزعة على نظامين بالواجهة والسطح وزعانف الواجهات والمستوى الأرضي وهياكل التظليل ومزودة بروبوتات للتنظيف، فيما يحمل المبنى شهادة "لييد" (LEED) البلاتينية، وصمم وفق متطلبات شهادة "ويل" (WELL) الذهبية، وحقق التصنيف الماسي في برنامج "سباير للمباني الذكية" من مؤسسة "يو إل سولوشنز" و"رابطة قطاع الاتصالات" كأول مبنى في العالم ينال هذا التصنيف.