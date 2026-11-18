دبي في 18 نوفمبر/ وام / تنطلق في دبي فعاليات مؤتمر التأمين الصحي العاشر لعام 2026 يوم 25 نوفمبر الحالي، الذي ينظمه اتحاد الإمارات للتأمين، بمشاركة أكثر من 170 من الرؤساء التنفيذيين والخبراء ومقدمي خدمات الرعاية الصحية وإدارات المطالبات في دولة الإمارات والعديد من الدول العربية والأجنبية.

ويهدف المؤتمر إلى دعم الأهداف الوطنية للصحة من خلال تعزيز الحوار والتنسيق بين شركات التأمين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية والجهات التنظيمية.

ويتناول المؤتمر على مدى يومين بالنقاش والتحليل عدة محاور مهمة في ظل التحديات التي تواجه قطاع التأمين الصحي، ويركز بصفة خاصة على بناء شراكات مستدامة بين شركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية، والتحديات والفرص المستقبلية في القطاع.

ويتناول خبراء الذكاء الاصطناعي في عدد من شركات التأمين، خلال جلسة نقاشية، موضوع الصحة الرقمية والابتكار المسؤول، وعلى وجه الخصوص استخدام الأدوات الرقمية والأتمتة ضمن الأطر التنظيمية والتشريعية، وحوكمة البيانات الصحية وحماية الخصوصية، والأمن السيبراني وتعزيز مرونة الأنظمة، بالإضافة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة المطالبات والعمليات، بما يتوافق مع السياسات والأنظمة المعتمدة كما يستعرض موضوع الإدارة الحديثة لاستخدام الخدمات الصحية، وجودة الرعاية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ويشكل موضوع مواجهة التضخم الطبي وضغوط التكاليف، ومنع الاحتيال والهدر وإساءة استخدام الخدمات الصحية، أحد أبرز موضوعات النقاش نظرا لتداعياتها في زيادة الأعباء المالية على شركات التأمين، وتأثيراتها على كفاءة الأداء في نشاط التأمين الصحي.

وتسلط جلسة نقاشية اخرى الضوء على الرؤى الاكتوارية واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، وتعزيز القدرة على تحمل تكاليف التأمين الصحي على المدى الطويل في دولة الإمارات.

كما تسلط جلسة نقاشية الضوء على موضوع تأثير الصحة والعافية على جودة الرعاية الصحية، ودمج خدمات الصحة النفسية ضمن التغطية التأمينية.

ويتناول أحد محاور المؤتمر موضوع توحيد السياسات وممارسات الفوترة وإعداد التقارير، وتعزيز الحوكمة، والامتثال والشفافية كما يتناول محور آخر للنقاش موضوع تسوية النزاعات والرقابة على المطالبات وعلى وجه الخصوص نماذج التعاقد، وأطر سداد التكاليف والتعويضات، وتحسين كفاءة المطالبات.

وتركز جلسة نقاشية يشارك فيها نخبة من الخبراء في مجالات التأمين الصحي ومطالبات التأمين على موضوع دور الوسطاء، وتعزيز النتائج لصالح حملة الوثائق، وإدارة العلاقات بين الأطراف المعنية، والتفاعل بين الوسطاء والعملاء وشركات التأمين، بالإضافة إلى التحول الرقمي في مجال الوساطة التأمينية الصحية، وتطور دور مديري المطالبات من الأطراف الثالثة.

وتسلط الجلسة الأخيرة لليوم الأول للمؤتمر الضوء على موضوع الامتثال لدليل إرشادات وسطاء التأمين الصادر عن هيئة الصحة بدبي، وتأثيره على السوق.

وقال سعادة خالد محمد البادي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتأمين، إن مؤتمر التأمين الصحي العاشر لعام 2026، يمثل منصة للحوار البناء بين مختلف الأطراف المعنية في ظل التحديات المتشابكة التي تواجه القطاع، ونتطلع بوجود هذه النخبة من الخبراء للخروج بتوصيات يمكن التعويل عليها في بناء منظومة تأمين صحي أكثر كفاءة، من خلال تطوير آليات تعزز الشفافية والتعاون بين جميع أطراف العلاقة، وتحقق التوازن بين الارتفاع المستمر في تكاليف الخدمات الطبية، وضمان تخفيف الضغوط المالية على شركات التأمين، وبالتالي تقديم أسعار تأمينية مناسبة، وضمان حصول المؤمن لهم على خدمات ذات جودة عالية وبالسرعة المطلوبة.