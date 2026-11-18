طوكيو في 18 نوفمبر/ وام / وقعت "الاتحاد لائتمان الصادرات"، الشركة الاتحادية لائتمان الصادرات في دولة الإمارات، مذكرة تفاهم مع "مؤسسة هونغ كونغ لتأمين ائتمان الصادرات"، بهدف تعزيز العلاقات التجارية الثنائية، ودعم المصدّرين، وفتح آفاق أوسع للتبادل التجاري بين دولة الإمارات وهونغ كونغ.

وقع الطرفان مذكرة التفاهم ضمن فعاليات الاجتماع السنوي لاتحاد بيرن، الذي يُعقد في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر 2026.

حضر مراسم التوقيع عن شركة "الاتحاد لائتمان الصادرات" كل من برنار كاري، الرئيس التنفيذي بالإنابة؛ وهيثم الخزاعلة، مدير إدارة الاكتتاب، فيما مثّل مؤسسة هونغ كونغ لتأمين ائتمان الصادرات تيرينس تشيو، المفوّض.

وترسي المذكرة إطاراً للتعاون بين وكالتي ائتمان الصادرات، بما يتيح لهما توظيف خبراتهما ومعرفتهما بالأسواق وشبكات علاقاتهما المؤسسية، لتيسير التجارة العابرة للحدود ودعم الشركات الراغبة في استكشاف الفرص التجارية في كلا السوقين.

وبموجب المذكرة، سيتعاون الجانبان في تبادل المعلومات المتعلقة بالأسواق والبيانات الاقتصادية والمالية والخبرات في مجال الاكتتاب. كما يغطي التعاون تبادل المعلومات والرؤى بشأن مخاطر الأسواق والمستوردين المحليين، بما يعزز قدرات المؤسستين على تقييم المخاطر واتخاذ قرارات تجارية مدروسة.

وقال برنار كاري إن مذكرة التفاهم ترسي إطاراً لتعزيز التعاون بين "الاتحاد لائتمان الصادرات" و"مؤسسة هونغ كونغ لتأمين ائتمان الصادرات"، بما يجمع بين خبراتنا ومعرفتنا بالأسواق لتطوير منظومة دعم المصدّرين والشركات العاملة في مجال التجارة الدولية، ونسعى إلى الارتقاء بقدرات تقييم المخاطر، وتوطيد العلاقات التجارية بين الجانبين، وتيسير التجارة المستدامة عبر الحدود، وذلك عبر توسيع نطاق تبادل المعلومات المتعلقة بالأسواق وتعزيز آليات تقييم المخاطر في الأسواق المحلية.

من جانبه، قال تيرينس تشيو، المفوض في مؤسسة هونغ كونغ لتأمين ائتمان الصادرات، إن هذه الشراكة بين المؤسستين تسهم في تعزيز الروابط المؤسسية بين هونغ كونغ ومنطقة الشرق الأوسط، ما من شأنه ربط ممرات التجارة العالمية الحيوية، ومن خلال الجمع بين خبراتنا في مجال الاكتتاب ورؤيتنا للأسواق الإقليمية، نعمل على إرساء إطار متين للحد من المخاطر، يدعم النمو التجاري المستدام في كلتا المنطقتين، ويسهم في تعزيز مكانة هونغ كونغ مركزاً عالمياً لإدارة سلاسل الإمداد ذات القيمة المضافة العالية.

وتشمل مجالات التعاون أيضاً تبادل المعرفة من خلال تنظيم برامج تدريبية متخصصة وزيارات ثنائية، وإطلاق مبادرات تسويقية مشتركة للتعريف بخدمات تأمين ائتمان الصادرات والترويج لها، إلى جانب تبادل الفرص التجارية والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتجسد هذه الاتفاقية التزام "الاتحاد لائتمان الصادرات" بتوسيع شبكة شراكاتها الاستراتيجية الدولية، وتعزيز التعاون مع وكالات ائتمان الصادرات حول العالم. وتأتي هذه الخطوة امتداداً لنهج الشركة في تعزيز الدعم المقدم للمصدّرين في دولة الإمارات، وتسهيل وصولهم إلى الأسواق العالمية، والإسهام في مواصلة نمو التجارة غير النفطية لدولة الإمارات وتنويع روافدها، تماشياً مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".