أبوظبي في 18 نوفمبر/ وام / ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته عن بُعد اليوم ، برئاسة سعادة وليد علي المنصوري، رئيس اللجنة، مسودة تقرير موضوع سياسة الحكومة بشأن الإسكان وتعزيز الاستقرار السكني للمواطنين.

وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من محمد عيسى الكشف، مقرر اللجنة، وعائشة إبراهيم المري، وناعمة عبدالله الشرهان، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

واستعرضت اللجنة مسودة تقريرها في ضوء المحاور الرئيسية للموضوع التي تشمل التخطيط العمراني المتكامل للمجتمعات السكنية المستقبلية، وكفاءة منظومة الدعم السكني، والاستقرار السكني وجودة المجتمعات السكنية.