أبوظبي في 18 نوفمبر / وام / ينظم مركز إكسبو الشارقة، بالتعاون مع مجموعة أدنيك، معرض "جواهر الإمارات" للمرة الأولى في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر 2027، في خطوة تستهدف توسيع نطاق المعرض وتعزيز حضوره في قطاع المجوهرات، وإتاحة فرص جديدة أمام العارضين والعلامات التجارية للوصول إلى أسواق أوسع.

ويأتي ذلك بموجب اتفاقية تعاون وقعها سعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وسعادة حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، بهدف تعزيز التعاون في تنظيم المعارض المتخصصة وتوسيع نطاق معرض "جواهر الإمارات" ليشمل أبوظبي والعين، حيث من المقرر أن يستضيف مركز أدنيك العين نسخة المعرض خلال الفترة من 27 إلى 31 يناير 2027، فيما تقام نسخة أبوظبي في نوفمبر من العام نفسه، في إطار جهود الجانبين لتعزيز حضور المعارض المتخصصة ودعم نمو قطاع المجوهرات والأحجار الكريمة والساعات في الدولة.

ويقام المعرض على مساحة إجمالية تبلغ 11 ألفاً و878 متراً مربعاً، ويضم تشكيلة متنوعة من المجوهرات والمشغولات الذهبية والأحجار الكريمة والتصاميم المبتكرة، بمشاركة شركات وعلامات تجارية متخصصة، بما يتيح فرصاً للتواصل وتبادل الخبرات واستكشاف آفاق التعاون التجاري.

وأكد سعادة سيف محمد المدفع أن تنظيم المعرض في أبوظبي يعكس حرص المركز على توسيع حضوره في الدولة، والوصول إلى شرائح جديدة من الجمهور والمهتمين بقطاع المجوهرات، مشيراً إلى أن إقامته في أبوظبي والعين توفر للمشاركين فرصاً أوسع للتعريف بمنتجاتهم وعلاماتهم التجارية وتعزيز التواصل المباشر مع الزوار، معرباً عن اعتزازه بالتعاون مع مجموعة أدنيك في تنظيم النسختين المقبلتين، بما يسهم في تعزيز تنافسية المعرض وتوسيع قاعدة جمهوره.

وأكد سعادة حميد مطر الظاهري أن الاتفاقية تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مجموعة أدنيك ومركز إكسبو الشارقة، وحرص الجانبين على تطوير المعارض المتخصصة وتوسيع نطاقها في القطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن استضافة المعرض في مركزي أدنيك أبوظبي والعين تشكل إضافة نوعية إلى أجندة فعاليات المجموعة، وتنسجم مع استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز مكانة أبوظبي وجهة رائدة لسياحة الأعمال وحاضنة للإبداع والتطوير في مختلف القطاعات.