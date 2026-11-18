دبي في 18 نوفمبر/ وام / نظم منتدى المجتمعات الآمنة، على هامش أعمال القمة الشرطية العالمية 2026 في دبي، جلسة حوارية وبرنامجاً تدريبياً متخصصاً حول مكافحة الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة، بمشاركة ممثل عن وزارة الداخلية، وممثلين عن شركة "أسيت رياليتي" وأكاديمية ربدان و"ماستركارد" و"بينانس"، إلى جانب خبراء ومتخصصين في الجرائم المالية والرقمية.

وناقشت الجلسة الحوارية بعنوان "الاحتيال بالعملات المشفّرة: التعاون للتصدي للتهديدات الجديدة" أساليب الاحتيال الناشئة والتحديات التي تواجه جهات التحقيق في ربط المعاملات الرقمية بالأطراف المعنية، كما تناولت دور التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات المالية ومزودي التكنولوجيا في تبادل المعلومات وتنسيق الاستجابة للقضايا العابرة للحدود.

وركزت الورشة التدريبية التطبيقية، بعنوان "التحقيقات في الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة"، على تنمية مهارات المشاركين في تتبع المعاملات عبر تقنية "البلوك تشين"، وربطها بالأطراف المعنية، وتوثيق نتائج التتبع لدعم استخدامها كأدلة في الإجراءات القضائية. كما تناولت الورشة آليات استرداد الأصول والتعاون الدولي في التحقيقات العابرة للحدود.

ويُعد منتدى المجتمعات الآمنة منصة للتعاون الدولي أطلقتها وزارة الداخلية، تجمع أجهزة إنفاذ القانون والجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات المشتركة التي تمس أمن المجتمعات وسلامتها.