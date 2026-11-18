عجمان في 18 نوفمبر/ وام / أعلنت هيئة النقل بعجمان، خلال مشاركتها في منتدى عجمان للإعلام "THE SIGNAL 2026"، عن إطلاق الدورة الثانية من "جائزة الابتكار البحثي في النقل"، بهدف دعم البحث العلمي التطبيقي، وتعزيز الابتكار واستشراف مستقبل قطاع النقل، وتحفيز الباحثين وطلبة الجامعات والمختصين على تقديم بحوث وحلول مبتكرة تسهم في تطوير منظومة النقل ورفع كفاءتها واستدامتها.

وتأتي الجائزة في إطار جهود الهيئة لتعزيز منظومة البحث والابتكار، وتشجيع تطوير الحلول العلمية التي تعالج تحديات النقل الحالية والمستقبلية، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والبيانات في تطوير الخدمات ودعم اتخاذ القرار، وتعزيز الشراكات البحثية مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية والخاصة.

وتستقبل الجائزة المشاركات ضمن ثلاثة محاور بحثية رئيسية، تشمل "التنقل الذكي والمستدام"، الذي يركز على مستقبل وسائل النقل والمركبات ذاتية القيادة وخفض الانبعاثات، و"استثمار بيانات النقل"، الذي يتناول تحليل بيانات التنقل والتنبؤ بالطلب وتطوير الخدمات ودعم اتخاذ القرار، إلى جانب "توظيف الذكاء الاصطناعي في النقل"، الذي يركز على تطوير العمليات وتعزيز السلامة وإدارة الأساطيل وتحسين تجربة المتعاملين.

وخصصت الهيئة جوائز مالية بإجمالي 90 ألف درهم، تُمنح لستة بحوث فائزة موزعة على المحاور الثلاثة، بواقع جائزتين لكل محور، إحداهما مخصصة لطلبة الجامعات، والأخرى للفئات المشاركة الأخرى، بما يعزز مشاركة مختلف الفئات البحثية ويشجع على تقديم حلول علمية مبتكرة قابلة للتطبيق في قطاع النقل.

وتستهدف الجائزة الباحثين والكادر التعليمي في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، وطلبة الجامعات في دولة الإمارات، وموظفي الجهات الحكومية، والعاملين في القطاع الخاص.

وتتيح المشاركة الفردية أو الجماعية ضمن فرق لا يتجاوز عدد أعضائها خمسة مشاركين، على أن يكون البحث أصيلاً وحديثاً ومنفذاً خلال العامين الماضيين، ومرتبطاً بأحد محاور الجائزة، وألا يكون قد فاز سابقاً بجائزة مشابهة، مع اشتراط أن يكون المشاركون من مواطني دولة الإمارات أو المقيمين فيها بصورة رسمية، والالتزام بمعايير النزاهة العلمية ومتطلبات المشاركة.

ويُفتح باب المشاركة في الجائزة اعتباراً من 18 نوفمبر 2026، ويستمر استقبال البحوث حتى فبراير 2027، على أن تُعلن القائمة المختصرة خلال شهر مارس 2027، وتُعقد العروض النهائية في نهاية الشهر ذاته، تمهيداً لإعلان الفائزين في أبريل 2027، فيما يتم التقديم إلكترونياً عبر المنصة المخصصة للجائزة، وفق الشروط والمتطلبات الواردة في دليل المشاركة.