العين في 18 نوفمبر / وام / كشف سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، أن الدورة الحالية لمهرجان العين للكتاب تستقطب 230 عارضا من بينهم 25 يشاركون للمرة الأولى، وتقدم أكثر من 200 فعالية متنوعة بالتعاون مع الشركاء والناشرين والمؤسسات تحت شعار "واحة الحكايات"، وذلك تزامنا مع الاحتفاء بمدينة العين "عاصمة السياحة العربية".

وأوضح الطنيجي، في لقاء مع وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن شعار المهرجان يستلهم مكانة العين التاريخية والوجدانية كواحة ثقافية ترتبط بذاكرة المجتمع والزوار وتروي حكايات متجددة في مرحلة حافلة بالإنجازات لتجسد عراقة الإرث وثراء المشهد الثقافي في الدولة، مشيرا إلى أن المشاركات الجديدة تعكس الحراك المتصاعد لقطاع النشر وتثري تجارب الناشرين وتعزز حضورهم وتتيح للجمهور أحدث الإصدارات والتجارب الثقافية، فيما ترتبط النسبة الأكبر من الأنشطة بالأسرة والطفل والشباب، ومن أبرزها فعالية "من عِشانا" المستحدثة كمنصة لرواد الأعمال والمبدعين وأهالي العين لتقديم تجارب استثنائية تلبي تطلعات الزوار.

وأكد أن المهرجان يتجاوز منصته الرئيسية في استاد هزاع بن زايد ليشمل المعالم الثقافية والمجتمعية في المدينة، ومنها قصر المويجعي الذي يشهد "ليالي الشعر" السنوية لتسليط الضوء على رواد الشعر الإماراتي وفنون الأداء الأصيلة، إضافة إلى عدد من مجالس العين والمراكز التجارية، تجسيداً لاستراتيجية المركز عبر معرض أبوظبي الدولي للكتاب ومهرجاني العين والظفرة للكتاب في نقل الفعاليات من القوالب المحدودة إلى المواقع الثقافية والاجتماعية لترسيخ الثقافة نمط حياة قريباً من أفراد المجتمع والزوار.