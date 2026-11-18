دبي في 18 نوفمبر / وام / كشفت واحة دبي للسيليكون، التابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، عن جدول أعمال وقائمة المتحدثين في النسخة الشرق أوسطية الثانية من "منتدى دويرز دبي 2026"، الذي يُقام يومي 25 و26 نوفمبر الجاري في مجمع دبي الرقمي، تحت رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، وبمشاركة أكثر من 100 متحدث من قادة الأعمال والتكنولوجيا والاستثمار العالميين.

ويفتتح معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أعمال المنتدى المنعقد تحت شعار "حيث يرسم المبدعون والمستثمرون ملامح الغد" بكلمة رئيسية يوم 25 نوفمبر، تليها كلمة سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، بمشاركة ممثلين عن شركات ومؤسسات عالمية تشمل "ميتا" و"إنتل" و"إنفيديا" و"آي بي إم" و"سيلزفورس" و"سبوتيفاي" و"بوش" و"صندوق الاستثمارات العامة" و"كارتا"، فيما تضم قائمة المتحدثين كلاً من فراز خالد الرئيس التنفيذي لمجموعة "نون"، وفارس عقاد المدير الإقليمي لشركة "ميتا" في الشرق الأوسط وأفريقيا، وبافلوس كونستاس قائد استراتيجية الذكاء الاصطناعي والتكيف معه في "آي بي إم"، ومروان مسعود مدير إدارة النمو في "سبوتيفاي"، ويانا الديراني المدير العام لـ"إنديفور"، ويوسف السطم رئيس "حرم بوش للابتكار"، ومانيش ماهيشواري المدير العام لـ"سترايب"، وبيدرو سانتوس فييرا الشريك في "500 غلوبال".

ويركز اليوم الأول على تمويل الشركات الناشئة وسط المتغيرات الاقتصادية وخيارات التمويل البديلة وتعزيز التعاون بين مستثمري رأس المال الجريء في الأسواق الغربية والخليجية والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والتنقل الذاتي والمدفوعات الرقمية ومكانة دبي في الابتكار العالمي، بينما يبحث اليوم الثاني التوسع الدولي وتحويل التكنولوجيا العميقة إلى منتجات تجارية وتجارب شركات الذكاء الاصطناعي سريعة النمو والروبوتات وتقنيات المناخ والبنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا الصحية والإبداعية والألعاب الإلكترونية، بالتزامن مع تنظيم فعالية "دويرز لعروض المشاريع الناشئة" (Doers Pitch) لاستكشاف فرص التمويل والشراكات أمام المستثمرين، وهاكاثون "صوت الواحة" للذكاء الاصطناعي الصوتي لمدة 24 ساعة بالتعاون مع الشريك التكنولوجي شركة "إليفن لابز" لتطوير حلول خدمية واقعية في الواحة، إلى جانب معرض تقني على مدى يومين لأحدث ابتكارات الاقتصاد الرقمي والتقنيات المستقبلية، وذلك استكمالاً لنجاح نسخة عام 2025 التي استقطبت أكثر من 4 آلاف مشارك من 115 دولة.

وأكد بدر بوهناد، مدير عام واحة دبي للسيليكون، أن عودة المنتدى تعكس قوة منظومة ريادة الأعمال في دبي ودور الواحة في توفير بيئة متكاملة تتيح للشركات الناشئة وسريعة النمو الوصول إلى المستثمرين والأسواق العالمية وبناء الشراكات الاستراتيجية، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33" في استقطاب المواهب ورؤوس الأموال وترسيخ اقتصاد المعرفة والابتكار، فيما أشار ستيليانوس لامبرو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ذا دويرز"، إلى أن تنظيم النسخة الثانية يأتي استكمالاً لنجاح الأولى ويجسد مكانة دبي منصة عالمية تجمع رواد الأعمال والمستثمرين وصناع التكنولوجيا لتطوير شركات قادرة على المنافسة دولياً.