كوتونو - بنين في 18 نوفمبر/ وام / التقى سعادة هزاع محمد القحطاني، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية بنين، معالي مريم شابي تالاتا نائبة رئيس جمهورية بنين، وذلك بمقر نائبة الرئيس في كوتونو.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سعادته خلال اللقاء على العلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات، وحرص البلدين على تعزيز التعاون وتفعيله، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين دولة الإمارات وجمهورية بنين.

من جانبها أشادت معاليها بالعلاقات الوثيقة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية بنين، كما أكدت وجود العديد من الفرص لدفع التعاون إلى آفاق جديدة بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.