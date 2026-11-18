العين في 18 نوفمبر / وام / احتفلت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بشرطة أبوظبي بتخريج منتسبات دورة "التأهيل الشرطي والأمني النسائية الأولي" التي نظّمتها إدارة التأهيل الشرطي في مدينة العين، وذلك في إطار جهودها لتأهيل الكوادر النسائية وتعزيز جاهزيتهن للقيام بالمهام الشرطية والأمنية بكفاءة واقتدار.

وأكد العقيد الدكتور مبارك سالم العامري مدير إدارة التأهيل الشرطي بالإنابة، أهمية تأهيل الكوادر النسائية بوصفه ركيزة أساسية في تطوير العمل الأمني، مشيدًا بما أظهرته الخريجات من التزام وحرص على اكتساب المعارف والمهارات اللازمة.

وأوضح أن الدورة جمعت بين المناهج الأكاديمية والتدريبات الميدانية، بما يسهم في رفع جاهزيتهن للتعامل مع الحالات الطارئة ومختلف المواقف الأمنية، مثمنًا دور المرأة الإماراتية وإسهاماتها في العمل الشرطي والعسكري ومشاركتها في حماية الوطن.

واشتمل برنامج الحفل على عرض لأبرز المعارف والمهارات الشرطية والأمنية التي اكتسبتها الخريجات، إلى جانب التدريبات الميدانية والبدنية التي أسهمت في صقل مهاراتهن وتعزيز قدراتهن على التعامل مع التحديات الأمنية وفق أعلى معايير الاحترافية، كما أدت الخريجات قسم الولاء، معربات عن شكرهن وتقديرهن لشرطة أبوظبي على دعم الكفاءات النسائية وتأهيلها للعمل في المجال الأمني.

وفي ختام الحفل، جرى تكريم الخريجات تقديرًا لجهودهن والتزامهن خلال فترة التدريب، وحثهن على مواصلة تطوير مهاراتهن وتوظيف ما اكتسبنه من معارف وخبرات في أداء واجباتهن الشرطية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع.

حضر الحفل العقيد نصر محمد المخيني نائب مدير إدارة التأهيل الشرطي، وعدد من الضباط والمدربين والمشرفين على الدورة.