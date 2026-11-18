دبي في 18 نوفمبر/ وام / نظمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ممثلة بإدارة الجودة، المؤتمر الإقليمي الثاني عشر لأفضل الممارسات في تطبيق المعايير الدولية للجودة وسلامة المرضى، الذي عقد في دبي بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف الجهات والمؤسسات الصحية الحكومية والخاصة.

شكل المؤتمر، الذي حضره سعادة الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، منصة علمية متخصصة لاستشراف مستقبل جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في ظل التحولات التقنية المتسارعة، واستعراض أحدث التوجهات العالمية في توظيف الذكاء الاصطناعي وتعزيز الحوكمة والمساءلة، بما يسهم في تطوير منظومة صحية أكثر كفاءة واستدامة تتمحور حول احتياجات المرضى وتطلعاتهم.

واستهدف المؤتمر تعزيز تبادل المعرفة والخبرات، واستعراض أفضل الممارسات والتجارب الرائدة في مجالات الجودة وسلامة المرضى، ومناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بتوظيف التقنيات الذكية في تحسين الخدمات الصحية، مع التأكيد على أهمية الشراكة الفاعلة مع المرضى وأسرهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية.

وأكد سعادة الدكتور يوسف محمد السركال ،أن تنظيم المؤتمر في نسخته الثانية عشرة يجسد التزام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بمواصلة مسيرة التميز والابتكار في تطوير جودة الرعاية وسلامة المرضى، مشيراً إلى أن التحولات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي تفتح آفاقاً جديدة للارتقاء بكفاءة الخدمات الصحية ودعم القرارات المبنية على البيانات، بما يتطلب مواصلة تبني أطر حوكمة واضحة تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات وتعزز موثوقيتها.

وأضاف أن المؤسسة تواصل جهودها لترسيخ ثقافة الجودة والتحسين المستمر، من خلال تبني الحلول المبتكرة وتطوير قدرات الكوادر الصحية، مع الحفاظ على المريض محوراً أساسياً في تصميم الخدمات وتقديمها وتقييم جودتها، بما يعزز ثقة المجتمع ويرتقي بتجربة المرضى ونتائج الرعاية الصحية.

من جانبه، أوضح الدكتور زكريا العتال، مدير إدارة الجودة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن المؤتمر يشكل فرصة مهمة لتعزيز التكامل بين الابتكار التقني والممارسات المؤسسية القائمة على الجودة وسلامة المرضى، مؤكداً أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة تسهم في الحد من المخاطر وتحسين النتائج الصحية، إلى جانب تعزيز مشاركة المرضى وأسرهم في عمليات التطوير والتحسين المستمر.

وتضمن برنامج المؤتمر مجموعة من الجلسات العلمية المتخصصة التي استعرضت أحدث مستجدات الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد "Agentic AI"، ودور الحوكمة في ضمان موثوقية الأنظمة الذكية وتعزيز المساءلة. كما ناقشت الجلسات دور الذكاء الاصطناعي في تطوير أنظمة الجودة وسلامة المرضى ودعم اتخاذ القرارات وتحسين كفاءة العمليات والخدمات الصحية.

وسلط المؤتمر الضوء على أهمية الصحة النفسية المهنية للعاملين في القطاع الصحي في ظل التطورات التقنية المتسارعة، وتأثير التحول التكنولوجي على بيئة العمل ورفاه الكوادر الصحية، إلى جانب استعراض الممارسات الحديثة في الرعاية المتمحورة حول المريض.

وتناول المؤتمر محور تعزيز مشاركة المرضى وأسرهم في تصميم الخدمات وتطويرها وتقييمها، بوصفهم شركاء أساسيين في تحسين جودة الرعاية، إلى جانب التأكيد على أهمية التكامل بين الابتكار التكنولوجي والحوكمة الفاعلة والرعاية الإنسانية، بما يضمن توظيف التطورات الحديثة لخدمة المرضى وتعزيز سلامتهم، ودعم جهود التحسين المستمر في المؤسسات الصحية.

ويأتي تنظيم المؤتمر ضمن جهود مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة وتطوير الممارسات المؤسسية وفق أفضل المعايير العالمية، بما يدعم جاهزية القطاع الصحي للمستقبل، ويرسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً رائداً للتميز والابتكار في جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى.