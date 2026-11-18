دبي في 18 نوفمبر / وام / كشفت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، اليوم، عن فوز ستة أبحاث ومبادرات وابتكارات من الأردن والولايات المتحدة الأمريكية والصين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان ودولة الكويت بمجموعة جوائزها الدولية والإقليمية لعام 2026، التي استقطبت 162 مشاركة، دعما للبحث العلمي والابتكار وتطوير الممارسات التعليمية ورعاية الموهوبين.

وشملت النتائج الجائزتين الدوليتين التابعتين للمركز العالمي للموهوبين، اللتين سجلتا 18 مشاركة بواقع تسعة أبحاث وتسع مبادرات لتشجيع اكتشاف ورعاية الموهوبين وتبادل الخبرات دولياً؛ حيث فاز بالجائزة الدولية للأبحاث التطبيقية في رعاية الموهوبين فريق بحثي يضم علي مصلح علي العودات من الأردن، ومارسيا جينتري وهيسونغ لي من الولايات المتحدة الأمريكية عن بحث "أدلة الصدق لمقياس HOPE لتقدير المعلم - النسخة العربية - للتعرّف إلى الطلبة اللاجئين الموهوبين"، فيما حصدت أكاديمية "ELCHK" اللوثرية من الصين الجائزة الدولية للمبادرات المدرسية في رعاية الموهوبين عن مبادرتها "STEMPATHY: Where Innovation Meets Humanity – ELCHK Lutheran Academy: The Aerospace Curriculum: A Model for Future-Ready Gifted Education".

واستقطبت جائزتا "حمدان - الألكسو" على المستوى العربي 144 مشاركة توزعت بين 106 أبحاث تربوية من 17 دولة عربية و38 ابتكاراً رقمياً من 15 دولة عربية لتحفيز الباحثين والمبتكرين على معالجة التحديات التعليمية علمياً ورقمياً؛ حيث فازت بجائزة البحث التربوي المتميز من المملكة العربية السعودية كل من الدكتورة دلال بنت مفرح بن إبراهيم المقاطي من قسم علم النفس بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة عن بحث "تفكّك المرجعية التعليمية لدى طلبة الجامعات السعودية في عصر الذكاء الاصطناعي: تحوّل الثقة المعرفية بين المرجعية التعليمية الرسمية والمصادر الرقمية الموازية في ضوء التحقق المعرفي الرقمي - دراسة مختلطة"، والدكتورة نسرين بنت سعيد بن محمد السهمي الشمراني من الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير عن بحث "فاعلية نموذج تدريسي مقترح قائم على اقتصاديات المستقبل لإدارة المدن الذكية في تنمية التفكير الريادي والوعي بالقيمة الوظيفية لتعلم الفيزياء لدى طالبات المرحلة الثانوية"، بينما فاز بجائزة الابتكارات الرقمية في التعليم كل من وفاء بنت حميد بن جبر بن حميد المعمرية من سلطنة عُمان عن ابتكار "مختبر الفيزياء الحي"، وفواز شخير دبيان فواز ناصر العنزي من دولة الكويت عن ابتكار "منصة IEDU لنظام التعلم الإلكتروني التكيفي الذكي".

وأكد معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، أن نتائج دورة 2026 تعكس اتساع موضوعات البحث والابتكار التربوي من الذكاء الاصطناعي والتحولات الرقمية إلى تطوير أدوات رعاية الموهوبين وتوجيهها لقضايا واقعية تحسّن جودة التعليم وتوسع فرص التعلم، مثمنا تعاون المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" والمؤسسات المختصة بالموهبة لرفد الميدان التعليمي بالنتاجات البحثية وتبادل الخبرات، فيما أشار معالي الأستاذ الدكتور محمد ولد أعمر، المدير العام لـ"الألكسو"، إلى أهمية النتائج في تمكين الباحثين والمبتكرين العرب من تطوير أعمال علمية تواكب تحولات النظم التعليمية، تجسيداً للشراكة مع المؤسسة لتطوير التعليم العربي.