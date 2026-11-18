لونغي، سيراليون في 18 نوفمبر / وام / استقبل فخامة جوليوس مادا بيو، رئيس جمهورية سيراليون معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، والوفد الإماراتي المرافق الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مدينة لونغي، حيث جرى بحث سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في القطاعات ذات الأولوية بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة ويدعم مسارات النمو المستدام والازدهار المشترك.

‎وفي بداية اللقاء، الذي جاء على هامش قمة غرب أفريقيا للتكامل والاستثمار التي تستضيفها سيراليون نقل معاليه إلى فخامة رئيس سيراليون تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لجمهورية سيراليون وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.

‎من جانبه، حمّل فخامة رئيس جمهورية سيراليون معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، تحياته إلى القيادة الرشيدة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادةً وشعباً بدوام التقدم والرخاء، معرباً عن تقدير بلاده للعلاقات الراسخة التي تجمع البلدين، وعن تطلعه إلى تعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك لا سيما التجارية والاستثمارية.

‎وتناول اللقاء الذي حضره معالي الدكتور ديفيد موينينا سينجيه رئيس وزراء جمهورية سيراليون ومعالي محمد رحمان سواري وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ومعالي كاريفا أ. ف. كارغبو وزير المالية سبل البناء على تطور العلاقات الثنائية، والاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في دفع حركة التجارة والاستثمار، وتعزيز حضور الشركات الإماراتية في السوق السيراليونية، إلى جانب استكشاف فرص التعاون في قطاعات التعدين والمعادن الإستراتيجية والطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والصناعات الزراعية.

وأكد الجانبان أهمية توسيع التعاون التجاري والاستثماري، بما يعزز الاستفادة من الموارد والمقومات الاقتصادية التي تمتلكها سيراليون، ويدعم تطوير سلاسل القيمة المحلية، ويفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين.

وقال فخامة جوليوس مادا بيو: تمثل دولة الإمارات شريكاً اقتصادياً مهماً لسيراليون، معرباً عن تطلع بلاده إلى تعزيز علاقاتها مع الإمارات لتوسيع التعاون التجاري والاستثماري النوعي، والاستفادة من الخبرات الإماراتية في تطوير القطاعات الحيوية، بما يدعم الأولويات التنموية ويوفر فرصاً جديدة للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف.

وأضاف: نتطلع إلى تحويل الفرص التي تتيحها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى مشروعات ملموسة وشراكات مستدامة وتعزيز القيمة المضافة لمواردنا الوطنية، بما يدعم أولوياتنا التنموية ويوفر فرصاً جديدة للنمو والازدهار.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: تُعد سيراليون شريكاً مهماً لدولة الإمارات في منطقة غرب أفريقيا، وتعكس لقاءاتنا خلال الزيارة إرادة مشتركة للارتقاء بالتعاون التجاري والاستثماري إلى آفاق أوسع ونعمل على ترجمة الزخم المتنامي في علاقاتنا إلى فرص عملية وشراكات نوعية أمام القطاع الخاص في البلدين عبر القطاعات ذات الأولوية.

من جهة أخرى، بحث معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي مع فخامة جون دراماني ماهاما، رئيس جمهورية غانا، على هامش أعمال القمة سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية غانا، وتوسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري، في ظل الفرص التي يوفرها الاقتصاد الغاني في عدد من القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية.

وتطرق اللقاء إلى فرص التعاون في مجالات الطاقة والمعادن والصناعات الزراعية، إلى جانب تطوير سلاسل القيمة الصناعية، وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما يسهم في دعم القدرات الإنتاجية، وتوسيع حركة التجارة، وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي.

وقال فخامة جون دراماني ماهاما: تولي غانا أهمية لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دولة الإمارات، معرباً عن تطلع بلاده إلى توسيع التعاون التجاري والاستثماري والشراكات مع الشركات الإماراتية، لا سيما في القطاعات التي تدعم التحول الاقتصادي وتعزز قدراتنا الإنتاجية، مشيراً إلى أن الخبرات الإماراتية والفرص المتاحة في السوق الغانية تمثل أساساً مهماً لتطوير تعاون يحقق قيمة اقتصادية مستدامة للبلدين.

من جانبه، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع دول غرب أفريقيا، انطلاقاً من رؤيتها القائمة على بناء جسور التجارة والاستثمار، وتوسيع آفاق التعاون التنموي مع الأسواق ذات الإمكانات الواعدة، وتمثل سيراليون وغانا شريكين مهمين في هذا التوجه، بما تمتلكانه من مقومات اقتصادية وفرص استثمارية في قطاعات استراتيجية.

وأضاف معاليه: نركز على تحويل فرص التعاون إلى شراكات عملية ومشروعات ذات قيمة مضافة، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص، وتطوير سلاسل الإمداد، وتبادل الخبرات، وتوسيع الاستثمارات في قطاعات الطاقة والمعادن والصناعات الزراعية والبنية التحتية، ونؤمن بأن تعميق الترابط الاقتصادي بين دولة الإمارات ودول القارة الأفريقية يسهم في بناء أسواق أكثر تكاملاً ومرونة، ويدعم النمو المستدام والازدهار المشترك.

وضمن "أيام التجارة الإماراتية"، ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وفداً إماراتياً يضم مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن عدد من الشركات الإماراتية إلى جمهورية سيراليون الصديقة، حيث عقد بحضور الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان نائب مدير إدارة الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية وسعادة سعيد حمدان النقبي سفير الدولة لدى جمهورية السنغال وغير المقيم لدى سيراليون، سلسلة اجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والمستثمرين وممثلي القطاع الخاص، شملت كلاً من معالي برنسيس دوغبا وزيرة الثروة السمكية والموارد البحرية ومعالي الحاجي فانداي توراي وزير النقل والطيران، ومعالي ألفا إبراهيم سيساي وزير التجارة والصناعة في سيراليون ومعالي الدكتور هنري موسى كباكا وزير الزراعة والأمن الغذائي في سيراليون ومعالي سيريل أرنولد غرانت وزير الطاقة وشيرنور محمود جالو المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتأمين في سيراليون إضافة إلى عدد من قادة الأعمال والمستثمرين.

وبحث الجانبان فرص تعزيز التجارة والاستثمار في عدد من القطاعات الاستراتيجية، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين، في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، التي من شأنها أن تسهم في تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية المتبادلة.

وتناولت الاجتماعات سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الحيوية ذات الأهتمام المشترك، من بينها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، والتعدين والبنية التحتية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية بما يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية المشتركة وخلق فرص جديدة للنمو والازدهار.

وعلى هامش أعمال القمة، التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، معالي لي كينياينجوي، وزير الاستثمار والتجارة والصناعة في جمهورية كينيا، وبحثا سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وجمهورية كينيا، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي، واستكشاف فرص جديدة للشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بما يدعم المصالح المشتركة ويعزز نمو التبادل التجاري والاستثماري.

‎وشهدت الزيارة تنظيم اجتماعات "B2B" ولقاءات ثنائية بين عدد من الوزراء والمسؤولين وقادة الأعمال من دولة الإمارات وجمهورية سيراليون، استعرضت الفرص التجارية والاستثمارية في القطاعات المستهدفة لدى الجانبين وآفاق تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص بما يدعم تدفقات الاستثمار والتبادل التجاري ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة.

وتندرج اللقاءات ضمن مشاركة دولة الإمارات في قمة غرب أفريقيا للتكامل والاستثمار "WAIIS 2026"، التي توفر منصة للحوار بين الحكومات والمؤسسات الاستثمارية والقطاع الخاص، وتعزيز التعاون في مجالات التكامل الاقتصادي وتطوير البنية التحتية والطاقة والتصنيع والأمن الغذائي والمعادن الاستراتيجية والتحول الرقمي، بما يدعم استقطاب الاستثمارات وتوسيع الشراكات الاقتصادية في المنطقة.