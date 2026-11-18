الشارقة في 18 نوفمبر/ وام / أعلنت "مؤسسة القلب الكبير" فوز "مؤسسة السما" اللبنانية بجائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين في دورتها العاشرة تقديراً لنموذجها التعليمي الرائد الذي يمكّن المراهقين اللاجئين والنازحين من تعويض سنوات الدراسة التي فقدوها والانتقال من تعلّم القراءة والكتابة إلى مواصلة التعليم الجامعي.

وتكرّم الجائزة التي تنظمها "مؤسسة القلب الكبير" بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "مؤسسة السما" التي بدأت تجربتها عام 2020 بمشاركة 40 فتاة سورية لاجئة حُرمن من التعليم النظامي في مخيم شاتيلا للاجئين ببيروت.

ومنذ انطلاقها أصبحت "مؤسسة السما" أول جهة تقدم برنامجاً للتعليم غير النظامي للاجئين في العالم يحصل على اعتماد من "الرابطة الغربية للمدارس والكليات" "WASC" ما أتاح لطلبتها مسارات تعليمية معترفاً بها دولياً لمواصلة دراستهم الجامعية.

ووصلت المؤسسة من خلال برنامجها التعليمي المسرّع إلى 3277 طالباً وطالبة من اللاجئين والنازحين كان 90% منهم غير قادرين على القراءة والكتابة عند التحاقهم بالبرنامج فيما تمكّن معظمهم من اكتساب هاتين المهارتين خلال ستة أشهر.

وجاء اختيار "مؤسسة السما" من بين 736 ترشيحاً من 57 دولة موزعة على خمس قارات تقديراً لنجاحها في مساعدة الشباب الذين حالت ظروف النزوح دون استكمال تعليمهم على تعويض سنوات الدراسة الضائعة واستعادة فرص التعليم والعمل وحتى اليوم انتقل 16 من خريجي المؤسسة إلى مسارات التعليم العالي.

ويأتي تكريم "مؤسسة السما" في وقت لا يزال فيه ملايين الأطفال اللاجئين محرومين من التعليم إذ كشف تقرير تعليم اللاجئين لعام 2026 الصادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن نحو 5.8 ملايين طفل لاجئ كانوا خارج المدارس في عام 2025 بما يعادل 44% من إجمالي الأطفال اللاجئين في سن الدراسة حول العالم فيما لم تتجاوز نسبة التحاق المراهقين اللاجئين بالتعليم الثانوي 32%.

وقالت مريم الحمادي عضو المجلس الاستشاري لمؤسسة القلب الكبير: اخترنا تكريم مؤسسة السما لأنها تتحدى فكرة أن ضياع سنوات من التعليم يعني بالضرورة ضياع فرص المستقبل فقد أثبتت أن الشباب الذين حُرموا من التعلّم لسنوات قادرون على استعادة حقهم في التعليم وبناء مستقبل يختارونه بأنفسهم وهذا هو النوع من التدخلات الإنسانية الذي تسعى جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين إلى تكريمه تدخّل يتجاوز الاستجابة للاحتياجات الآنية إلى معالجة الظروف التي تُبقي الفئات الأكثر ضعفاً عرضة للمخاطر ويمنح الشباب الأدوات والفرص التي تمكّنهم من تغيير مسار حياتهم.

وبدأت تجربة "مؤسسة السما" استجابة لرغبة الشباب والفتيات الذين التحقوا بأول مركز للتمكين أسسته المؤسسة في مخيم شاتيلا للاجئين ببيروت حيث لم يسبق لكثير منهم الالتحاق بالتعليم النظامي فيما واجهت بعض الفتيات خطر الزواج المبكر وعندما عبّروا عن رغبتهم في الحصول على تعليم متكامل طوّرت المؤسسة برنامجاً تعليمياً مسرّعاً يُكسب الطلبة مهارات القراءة والكتابة والحساب الأساسية خلال ستة أشهر يتبعه مسار تعليمي يمتد لست سنوات يتيح للطلبة الانتقال تدريجياً من تعلّم القراءة والكتابة إلى مستوى أكاديمي يعادل الصف الثاني عشر.

وتوسّعت المؤسسة منذ انطلاقها لتضم اليوم خمسة مراكز تعليمية في بيروت بلبنان وحمص في سوريا وحصل أربعة من هذه المراكز، هي "شاتيلا 1" و"شاتيلا 2" و"برج 1" و"برج 2"، على اعتماد من "الرابطة الغربية للمدارس والكليات" "WASC" فيما يُعد "شاتيلا 1" المركز الوحيد المعتمد حتى الصف الثاني عشر ما يفتح أمام الطلبة فرصاً إضافية لمواصلة تعليمهم الجامعي.

واستكمالاً لنموذجها التعليمي المسرّع طوّرت "مؤسسة السما" شهادة "G12++" وهي مؤهل تعليمي مبتكر صُمّم للشباب الذين انقطعوا عن الدراسة بسبب النزوح وقد لا يمتلكون الوثائق أو السجلات الأكاديمية التي تتطلبها أنظمة التعليم التقليدية وتجمع الشهادة بين تقييم التحصيل الأكاديمي والمهارات الحياتية الأساسية وتوفّر مساراً بديلاً يتيح للشباب إثبات قدراتهم أمام الجامعات ومؤسسات التدريب المهني وأصحاب العمل.

يُشار إلى أن "جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين" تأسست عام 2017 وتُنظّمها "مؤسسة القلب الكبير" بالتعاون مع "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي،عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة القلب الكبير والمناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية.

وتبلغ قيمة الجائزة 500 ألف درهم تموّلها "مؤسسة القلب الكبير" بالكامل من مواردها الخاصة دون استخدام أي من التبرعات المقدمة من الجمهور بهدف دعم نمو الجهة الفائزة وتعزيز استدامة أثرها الإنساني على المدى الطويل.