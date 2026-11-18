الشارقة في 18 نوفمبر / وام / كشفت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن توفير نحو 5,595.8 مليون جالون من المياه إثر رصد 4,009 حالات تسرب عبر الأقمار الصناعية بين عامي 2023 و2026، وتوفير أكثر من 60% من الطاقة المستخدمة في إنارة محطات المياه بحلول ذكية خفضت 800 طن من الانبعاثات الكربونية، إلى جانب إعادة تدوير وتركيب 20 ألف قطعة من خراطيم الغاز الطبيعي دون تسجيل أي شكاوى، وذلك ضمن المشروعات المبتكرة التي استعرضتها في معرض "سيوا تبتكر" بمقرها الرئيسي يومي 16 و17 نوفمبر 2026 خلال مشاركتها في شهر الإمارات للابتكار.

وتضمنت المشروعات المستعرضة لتعزيز التميز المؤسسي والاستدامة، تطوير رحلة المتعامل وإجراءات التوصيل الدائم بالذكاء الاصطناعي والربط الآلي مع بلدية الشارقة تمهيداً للتوسع مع دائرة التخطيط والمساحة لتقليل الزيارات واستخدام الورق والبصمة الكربونية ورفع رضا المتعاملين، ومنصة مراقبة أداء المحطات للتشغيل دون أخطاء وتسريع القرارات وقياس أثر الصيانة، وإعادة تصميم شبكات نقل وتوزيع الطاقة للعمل بنظام الشبكات الذكية، ومنصة خزان نزوى الجوفي لتحليل البيانات والتنبؤ ومتابعة المؤشرات البيئية، ومشروع التحكم الذكي لرفع كفاءة إنارة أنفاق طريق خورفكان.

وأوضح حمد عبدالله الشامسي، مدير إدارة الاستراتيجية والتطوير المؤسسي بالهيئة، أن هذه المبادرات تنفذ رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لترسيخ الابتكار منهج عمل وتبني أفكار الموظفين الإبداعية وتوفير بيئة محفزة تدعم التنمية المستدامة وتقدم خدمات بمعايير عالية، مشيرا إلى تنظيم جلسة حوارية ضمن الفعاليات بعنوان "تمكين الشباب ليكونوا شركاء في تطوير الخدمات الحكومية في عصر الذكاء الاصطناعي"، أدارتها المهندسة روضة البلوشي من إدارة الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، بمشاركة الدكتور حسين العسكر مدير الإدارة العامة لخدمات المتعاملين، والمهندس عبدالرحمن بوخلف مدير إدارة محطات المياه والتحلية، والمهندسة شهد المدني مسؤولة مشروعات الإنارة بإدارة توزيع الكهرباء، حيث ناقشت إشراك الموظفين في صنع القرار، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في جمع وتحليل وتأمين البيانات والتنبؤ بالمشكلات وسرعة الاستجابة لتشغيل المحطات والشبكات، وتوجيه الشباب نحو الريادة.

واختتمت الهيئة الفعاليات بتكريم الفائزين بجوائز الابتكار والإبداع؛ حيث فاز بجائزة "الموظف المبتكر" كل من سعيد سالم المهيري عن فكرة إعادة تدوير خراطيم الغاز، وعبدالله عبدالرحمن الجروان عن فكرة منصة أداء المحطات، ونال جائزة "الموظف المبدع" كل من عمر ناصر صالح الجعفري لتوظيفه الذكاء الاصطناعي في أعماله اليومية، ومحمد صلاح الدين لتقديمه أكبر عدد من المقترحات القابلة للتطبيق، فيما حصدت إدارة المياه جائزة "الإدارة المبتكرة" عن تنفيذ مشروع كشف تسربات المياه بالأقمار الصناعية.