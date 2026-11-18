دبي في 18 نوفمبر/ وام/ تستضيف دبي بعد غد الجمعة، "مؤتمر الإمارات لأمراض المفاصل والروماتيزم "2026 ، الذي تنظمه شعبة الإمارات لأمراض المفاصل والروماتيزم التابعة لجمعية الإمارات الطبية، بمشاركة أكثر من 200 طبيب وباحث ومتخصص في الرعاية الصحية من داخل دولة الإمارات وخارجها.

ويعد المؤتمر، الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام في فندق "إنتركونتيننتال فستيفال سيتي"، منصة علمية لتبادل الخبرات والمعارف، واستعراض أحدث التطورات في مجال أمراض المفاصل والروماتيزم، وتعزيز التعاون العلمي على المستويين الإقليمي والدولي، بما يسهم في تطوير أساليب التشخيص والعلاج وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 50 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين المحليين والإقليميين والدوليين، حيث يتناول البرنامج العلمي مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بأمراض الروماتيزم لدى البالغين والأطفال، بما في ذلك أحدث التطورات في علاج التهاب المفاصل والذئبة الحمراء وغيرها من أمراض المناعة الذاتية، كما تسلط الجلسات الضوء على العلاجات المناعية المتقدمة والنهج المبتكرة لتحسين رعاية المرضى.

وتنطلق فعاليات المؤتمر يوم الجمعة بسلسلة من ورش العمل التدريبية المتخصصة ،التي تهدف إلى تعزيز المهارات السريرية والعملية للمشاركين، الى جانب برنامج علمي مخصص لمناقشة مرض شوغرن. وتُعقد الجلسات العلمية الرئيسية يومي السبت والأحد، 21 و22 نوفمبر، على أن يُقام حفل الافتتاح الرسمي يوم السبت 21 نوفمبر.

وأكدت الدكتورة شما النوخذا، رئيسة شعبة الإمارات لأمراض المفاصل والروماتيزم رئيسة المؤتمر، التزام الشعبة المستمر بتطوير تخصص أمراض الروماتيزم والنهوض به في المنطقة ، موضحة أن تنظيم هذا المؤتمر السنوي يأتي في إطار جهود شعبة الإمارات لأمراض المفاصل والروماتيزم المتواصلة لتعزيز التعليم الطبي والتطوير المهني والتعاون العلمي الدولي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لمرضى الروماتيزم في دولة الإمارات والمنطقة.

وأشارت إلى تاريخ الشعبة الحافل بالإنجازات، مؤكدة أهمية المؤتمر السنوي في جمع نخبة من الأطباء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم، وإتاحة الفرصة لتبادل المعرفة والخبرات وتعزيز التعاون العلمي والمهني.

وأعربت شما النوخذا عن تقديرها لأعضاء مجلس إدارة الشعبة واللجنة العلمية، لما يقدمونه من دعم وجهود متواصلة أسهمت في تطور الشعبة وأنشطتها، مثمنةً في الوقت ذاته الدعم المستمر الذي تقدمه الشركات الدوائية الراعية للمؤتمر، ومساهمتها في دعم الأنشطة العلمية والتعليمية للشعبة.

ويصاحب المؤتمر معرض طبي بمشاركة أكثر من 10 جهات راعية وشريكة من القطاع الصحي، لاستعراض أحدث التطورات في العلاجات والتقنيات الطبية والحلول الصحية ذات الصلة بأمراض الروماتيزم.