الشارقة في 18 نوفمبر/ وام / احتفى صندوق الشارقة لاستدامة النشر "انشر" التابع لهيئة الشارقة للكتاب بتخريج 19 مشاركاً ومشاركة يمثلون 16 مشروع نشر ضمن الدفعة الثانية من مسار "إطلاق" لعام 2026 واختار خمسة من هذه المشاريع للحصول على خدمات إضافية مثل الطباعة والإرشاد المهني والمشاركة في معارض الكتاب الدولية وإنتاج الكتب الصوتية إلى جانب حزمة من المزايا المخصصة لجميع خريجي المسار.

وكرمت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب الفائزين والخريجين عقب برنامج تدريبي متخصص استمر أربعة أسابيع بمشاركة 25 منتسباً اختيروا من بين 122 مسجلاً وتناول نحو 75 موضوعاً ومحوراً في تأسيس وإدارة مشاريع النشر فيما ضمت الدفعة المتخرجة 19 مشاركاً ومشاركة يمثلون 16 مشروع نشر.

واستكمل المشاركون سلسلة من الجلسات التدريبية والتطبيقات العملية التي تناولت مختلف مراحل صناعة الكتاب وإدارة دور النشر بدءاً من اختيار المحتوى وتطوير الهوية المؤسسية مروراً بحقوق النشر والتحرير والإنتاج والطباعة وصولاً إلى التسويق والتوزيع والإدارة المالية والنشر الرقمي إلى جانب تطوير خطط الأعمال ونماذج التشغيل.

وقالت إيمان بن شيبة مديرة إدارة المبادرات الاستراتيجية والأسواق العالمية في هيئة الشارقة للكتاب: جاء تخريج الدفعة الثانية من مسار "إطلاق" خطوة متجددة في استثمار هيئة الشارقة للكتاب بالناشرين الجدد وتوسيع قاعدة العاملين المؤهلين في صناعة الكتاب وإتاحة الفرصة أمام أصحاب المشاريع الواعدة لدخول القطاع على أسس مهنية واقتصادية واضحة.

وأضافت: ننظر إلى تخرّج هذه الدفعة بوصفه بداية لمرحلة جديدة في مسيرة مشاريع المبادرة فالتحدي الحقيقي أمام الناشر الجديد يتمثل في بناء دار نشر تمتلك هوية واضحة وتكسب ثقة المؤلفين والقراء وتستطيع الاستمرار في سوق تتغير فيه أساليب إنتاج الكتب وتوزيعها واستهلاكها ومن هنا تأتي أهمية مواصلة دعم هذه المشاريع بعد تخرجها ومساعدتها على ترسيخ حضورها في صناعة النشر بما يثري المشهد الثقافي بإصدارات وأصوات جديدة.

ويستفيد جميع خريجي المسار من حزمة مزايا يقدمها "انشر" تشمل رخصة تجارية مدعومة لمدة عام من مدينة الشارقة للنشر تتضمن رسوم إصدار الرخصة وتغطية تكاليف رخصة إعلامية لمدة عام من قبل الصندوق ضمن إجراءات الترخيص المعتمدة لدى مجلس الإمارات للإعلام إضافة إلى عضوية مدعومة لمدة عام لدى جمعية الإمارات للناشرين كما يحصلون على أسعار تفضيلية وخصومات على خدمات الطباعة لدى شركة "لايتنينغ سورس الشارقة" ورمز خصم مقدم من شركة "كلوبر - KlooBR" الفائزة ضمن مسار "ابتكار" في برنامج "انشر".

واختارت لجنة التقييم خمسة مشاريع من بين المشاريع الـ16 المتخرجة بناءً على قابليتها للتنفيذ وإمكانات تطويرها وقدرتها على تحقيق النمو والاستمراريةوشملت المشاريع الفائزة دار "ألفة" و "دار ضوء" و"دار لمياء للنشر" و دار "قطة للنشر والتدريب" و"دار بيبان للنشر".

وإلى جانب المزايا المقدمة لجميع الخريجين يحصل كل مشروع من المشاريع الخمسة الفائزة على دعم إضافي يشمل رعاية تكاليف طباعة 100 نسخة لكل عنوان بحد أقصى خمسة عناوين خلال السنة الأولى بالتعاون مع شركة "لايتنينغ سورس الشارقة" إلى جانب برنامج إرشاد فردي يمتد عاماً كاملاً يتضمن الدعم في إعداد الخطط التشغيلية وتطوير الأعمال وتشمل الحزمة رعاية رحلات للمشاركة في معارض الكتاب الدولية بالتعاون مع جمعية الإمارات للناشرين ورعاية إنتاج كتاب صوتي واحد لكل مشروع فائز بالتعاون مع شركة "أراب بوك فيرس".