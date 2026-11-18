جنيف في 18 نوفمبر / وام / تصدرت رؤية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، المخرجات والتوصيات التي نشرها الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) عبر موقعه الرسمي، للجلسة رفيعة المستوى التي نظمها اتحاد المبدعين العرب بالتعاون مع اتحاد الإعلاميين العرب، وبمشاركة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، وجمعية الصحفيين الإماراتية، و"كرييتف نيكستجن سوليوشنز".

ودعت رؤية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان إلى إطلاق "ميثاق البُعد والوجه" (Distance and Face Charter) ضمن نموذج المدارس الرقمية المستدامة، لتعزيز الاستخدام المتوازن للذكاء الاصطناعي بوصفه أداة داعمة للتعلم مع الحفاظ على الدور الإنساني والتربوي للمعلم، وتوسيع الشراكات بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني والمعلمين لضمان تعليم رقمي عادل وشامل يعزز التفاعل الإنساني وتكافؤ الفرص لاسيما للطلاب الذين تحول ظروفهم دون التعليم الحضوري، وذلك خلال الجلسة التي حملت عنوان "المدارس الرقمية المستدامة: دور الحكومات في تبني مبادرات تعليمية آمنة وشاملة لتمكين جيل من الموهوبين لمواكبة العصر الرقمي"، وعقدت مؤخرا ضمن برنامج (Digital@UNGA 2026) المنظم بالتعاون بين الاتحاد الدولي للاتصالات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في إطار الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمشاركة أكثر من 140 منظمة ومؤسسة من أكثر من 20 دولة عبر 105 جلسات ناقشت مستقبل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة.

وتضمنت التوصيات المنشورة إقرار "شهادة المدارس الرقمية المستدامة" (SDS Certification) التي أطلقها اتحاد المبدعين العرب، عضو الأمم المتحدة، معيارا مرجعيا إقليميا وتعزيز شبكتها (SDS Network) لتبادل الخبرات، وبناء شراكات إستراتيجية مع كيانات الأمم المتحدة ومنظمة "اليونسكو"، ودعم ابتكار الشباب والموهوبين ورفع كفاءة المعلمين ودمج مفاهيم الاستدامة والعمل المناخي لبناء بيئات تعليمية مرنة وآمنة، فيما يستهدف الاتحاد البناء على هذه المخرجات بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية والمنظمات الدولية لتطبيق النموذج وتطوير الشبكة دعماً لأهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الرابع المعني بضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل.

وأكد الإعلامي الدكتور أحمد نور، رئيس اتحادي المبدعين العرب والإعلاميين العرب عضوي الأمم المتحدة، أهمية تقديم رؤية عربية متكاملة تنتقل من الحوار إلى المبادرة وتوصيات دولية ومشروعات قابلة للتطبيق تستثمر في قدرات الموهوبين والمبدعين وتحميهم من المخاطر الرقمية، مشيرا إلى العمل على تحويل المبادرة إلى منصة تعاون دولية، بينما شددت الدكتورة نرمين سليم، الأمين العام لاتحاد المبدعين العرب ومندوبته الدائمة لدى الأمم المتحدة والتي أدارت أعمال الجلسة، على تضافر الجهود لإيصال التكنولوجيا التعليمية لجميع الفئات وخاصة الطلاب الموهوبين والمبدعين.