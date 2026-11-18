العين في 18 نوفمبر/ وام / أعلن الأولمبياد الخاص الإماراتي لاستضافة المرحلة الختامية من الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – ألعاب القوى والرياضات الزمنية – الإمارات العربية المتحدة 2026، خلال الفترة من 13 إلى 19 ديسمبر المقبل في منطقة العين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم في استاد هزاع بن زايد اليوم بحضور سعادة طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، وممثلي الرعاة نورة علي المنصوري، رئيس قسم إدارة وجهة منطقة العين - إدارة الوجهات السياحية في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وهادي العسكري، نائب الرئيس الاول للرعاية والأنشطة المجتمعية في ميادلة، وعبدالله الوهيبي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، إلى جانب ممثلي الشريك الاستراتيجيي للأولمبياد الخاص الإماراتي شركة "أدنوك".

يشارك في المنافسات لاعبون من 12 دولة، يتنافسون في رياضات ألعاب القوى والدراجات الهوائية والسباحة، بمشاركة وفود الأولمبياد الخاص من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في المرحلة الختامية من النسخة العاشرة للألعاب الإقليمية، التي تُقام للمرة الأولى باستضافة مشتركة.

واستعرض المؤتمر الاستعدادات التنظيمية والفنية لاستضافة المنافسات، وأبرز الجهود المبذولة بالتعاون مع الجهات المعنية لتوفير بيئة رياضية تتيح للاعبين إظهار قدراتهم وتقديم أفضل مستوياتهم، إلى جانب تعزيز فرص التواصل وتبادل الخبرات بين الوفود المشاركة.

وتكتسب استضافة دولة الإمارات للمحطة الختامية أهمية خاصة ضمن النسخة العاشرة من الألعاب الإقليمية، التي تنظم وفق نموذج إقليمي تتوزع فيه المنافسات على عدد من الدول، بما يتيح فرصاً أوسع لمشاركة اللاعبين في مختلف الرياضات، ويعزز التعاون بين برامج الأولمبياد الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال سعادة طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي: نفخر باستضافة دولة الإمارات المحطة الختامية للألعاب الإقليمية العاشرة، ونرحب بالوفود المشاركة من 12 دولة حتى تاريخه في مدينة أبوظبي ومنطقة العين، تأكيداً على مكانة الإمارات وجهةً رائدة لاستضافة الفعاليات والبطولاتالرياضية الدولية والإقليمية، وترجمةً لرؤية قيادتنا الرشيدة التي جعلت تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع أولوية وطنيةوحقيقة نعيشها اليوم.

وأضاف: تأتي هذه الاستضافة في إطار شراكتنا الاستراتيجية مع الأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحرصنا المشترك على تطوير الحركة الرياضية في المنطقة وتوسيع فرص المشاركة أمام اللاعبين من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية ونتطلع من خلال هذه الألعاب إلى تقديم تجربة متكاملة تتجاوز المنافسات الرياضية، وتتيح للاعبين من مختلف دول المنطقة توسيع آفاقهم واكتساب خبرات جديدة وتعزيز استقلاليتهم وثقتهم بأنفسهم، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بقدراتهم وإمكاناتهم كما نواصل العمل مع شركائنا لترسيخ نموذج رياضي دامج ومستدام، يفتح آفاقاً أوسع أمام أصحاب الهمم للمشاركة والتطور، ويعزز دور الرياضة في بناء مجتمعات أكثر دمجاً وتكافؤاً في الفرص.

وقال سعادة المهندس أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تمثل الألعاب الإقليمية العاشرة نقلة نوعية في مسيرة الأولمبياد الخاص بالمنطقة، من خلال تبني نموذج جديد لتنظيم المنافسات في عدد من الدول، بما يوفر للاعبين تجربة ثرية تجمع بين التنافس الرياضي والتبادل الثقافي والتعرف إلى مجتمعات وتجارب جديدة.

وأضاف: يعكس هذا النموذج توجهنا الاستراتيجي نحو توسيع فرص المشاركة وتعزيز التعاون بين برامج الأولمبياد الخاص في المنطقة ونثمن استضافة دولة الإمارات للمحطة الختامية من هذه النسخة، بمنافسات ألعاب القوى والدراجات الهوائية والسباحة، ونتطلع إلى أن تشكل هذه الألعاب نموذجاً ملهماً يجمع بين التميز الرياضي والتواصل الإنساني، ويفتح آفاقاً أوسع أمام اللاعبين للمشاركة والتطور على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال سعادة حميد عبدالله الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في مبادلة، وعضو مجلس إدارة مؤسسة مبادلة: نؤمنُ في مؤسسة مبادلة بأن تحقيق أثر إيجابي ومستدام يبدأ بتمكين الأفراد، وإتاحة الفرص أمام الجميع للاستفادة من قدراتهم وتحقيق تطلعاتهم إذ تجسّد شراكتنا مع الأولمبياد الخاص الإماراتي رؤيتنا المشتركة في تمكين أصحاب الهمم وتعزيز مشاركتهم ودمجهم في المجتمع ونعتزُّ بدورنا كشريك استراتيجي في دعم الرياضيين من أصحاب الهمم.

وقالت نورة علي المنصوري، رئيس قسم إدارة وجهة منطقة العين - إدارة الوجهات السياحية في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: نرحب باللاعبين والمدربين والعائلات من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونتمنى لهم التوفيق في المنافسات وندعوهم إلى اكتشاف معالم العاصمة أبوظبي الثقافية والترفيهية، وواحات منطقة العين ومواقعها الثقافية ونشكر الأولمبياد الخاص الإماراتي على منحنا فرصة المشاركة في هذه المبادرة النبيلة.

وتحظى الألعاب بدعم مجموعة واسعة من الشركاء والرعاة، يتقدمهم الشركاء الاستراتيجيون للأولمبياد الخاص الإماراتي "أدنوك" و"الدار"، إلى جانب الرعاة الرسميين "مؤسسة مبادلة"، وبنك أبوظبي الأول، ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي إضافة إلى الشركاء الحكوميين وشركاء التكنولوجيا والخدمات الفنية.

وتشمل الألعاب ثلاث رياضات رئيسية، هي ألعاب القوى والدراجات الهوائية والسباحة، حيث يتنافس اللاعبون في مختلف السباقات وفق القواعد والمعايير المعتمدة لدى الأولمبياد الخاص الدولي؟

ويتضمن برنامج الألعاب أنشطة صحية ومجتمعية متنوعة.

وتستضيف منطقة العين منافسات الألعاب خلال شهر ديسمبر، مستفيدتين من منشآتهما الرياضية المتطورة وخبراتهما في استضافة الفعاليات الدولية.

ويتضمن برنامج الألعاب أنشطة وجولات سياحية وثقافية تتيح للاعبين والوفود المشاركة استكشاف أبرز معالم منطقة العين والتعرف إلى تراث دولة الإمارات وثقافتها، لاسيما في منطقة العين التي اختيرت عاصمةً للسياحة العربية لعام 2026، بما يجعل مشاركتهم تجربة متكاملة تجمع بين الرياضة والتبادل الثقافي.

ومن المقرر أن تستضيف قلعة الجاهلي التاريخية في منطقة العين حفل افتتاح الألعاب الإقليمية، في مشهد يجمع بين التنافس الرياضي والإرث الثقافي الإماراتي، ويتيح للوفود المشاركة التعرف إلى أحد أبرز المعالم التراثية في المنطقة.