دبي في 18 نوفمبر/ وام / تستعرض غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، خلال مشاركتها في "أسبوع دبي للمستقبل"، مبادراتها لدعم تبني الشركات تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومن بينها "منصة غرفة دبي للذكاء الاصطناعي" التي تتيح للشركات تجربة 22 وكيلاً متخصصاً في مهام إدارية وتشغيلية.

وقال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إن المنصة تتيح للشركات تجربة الوكلاء وفق احتياجاتها، ثم اختيار الحلول المناسبة لعملياتها.

وأوضح أن الغرفة تستهدف توسيع المنصة لتضم 100 وكيل مساعد متخصص في شتى المجالات خلال 18 شهراً من الآن.

وأضاف القرقاوي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن المنصة جزء من جهود الغرفة لمساعدة القطاع الخاص على تبني الذكاء الاصطناعي، إذ يمكن للشركات اختبار الحلول قبل تفعيلها، والاستفادة من رصيد تجريبي، ثم الانتقال إلى باقات بحسب الاستخدام.

وأشار إلى أن جهود الغرفة تشمل أيضاً تدريب الشركات على استخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل، ودعم الشركات الناشئة والمبتكرين عبر "بطولة إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي، وتستهدف مسارات التدريب تمكين أكثر من 14 ألف شركة من أعضاء مجموعات ومجالس الأعمال التابعة لغرفة تجارة دبي من تبني هذه التقنيات.

وأوضح أن الغرفة تعمل على دعم مختلف مراحل تبني الذكاء الاصطناعي في الشركات، بدءاً من التدريب وتحديد التطبيقات المناسبة، وصولاً إلى مساعدة الشركات الكبرى والعائلية على إدماج الحلول بما يتوافق مع احتياجاتها.

وفيما يتعلق بشراكة الغرفة مع "كانفا" التي تعتبر من أكبر شركات الذكاء الاصطناعي في مجال التصميم، قال القرقاوي، مشاركة الغرفة في أسبوع دبي للمستقبل تتيح التعرف إلى هذه الشراكة، لافتاً إلى إنها تتيح للمؤهلين الوصول إلى اشتراك مجاني لمدة عام في أدوات التصميم المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتستهدف الشراكة دعم 250 ألف شركة صغيرة ومتوسطة وفرد.