دبي في 18 نوفمبر / وام / أنجزت دائرة التخطيط والتطوير "تراخيص" بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ممثلة بإدارة نظم البناء والتصاريح، 14,459 معاملة مرتبطة بتصاريح البناء وعدم الممانعة خلال النصف الأول من عام 2026، بمساحات إنشائية معتمدة للمشاريع تجاوزت 4.25 مليون متر مربع، في مؤشر يعكس استمرار النشاط العمراني والاستثماري بمناطق التطوير الخاصة في دبي وكفاءة منظومة التراخيص والتخطيط والتفتيش الهندسي في تسريع إنجاز المشاريع وفق أعلى المعايير.

وأصدرت الدائرة خلال تلك الفترة 8,476 تصريح بناء وشهادة عدم ممانعة مرتبطة بها، وأشرفت فرقها الهندسية على 2,445 مشروعاً عقارياً ونفذت 17,694 زيارة تفتيشية للمشاريع و3,812 زيارة تفتيش مجتمعية لضمان الجودة والسلامة والالتزام بالاشتراطات، مع تسجيل أكثر من 1,000 مشروع متوافق مع متطلبات البناء المستدام، كما أنجزت ضمن خدمات التخطيط العمراني 2,592 خريطة موقعية و204 خرائط مؤجرة و3,656 معاملة عدم ممانعة تخطيطية و3,378 معاملة لتحديد علائم البناء و438 طلباً للتصاريح الإعلانية، إلى جانب 4,407 معاملات لتعديل التصاريح و6,559 معاملة اعتماد و3,232 زيارة تفتيش ميدانية لرفع جودة الإجراءات وتسريع رحلة المشاريع.

وأكد المهندس عبدالله محمد بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير "تراخيص"، أن هذه النتائج تجسد الدور الحيوي للدائرة في دعم التنمية العمرانية المستدامة بدبي، مشيرا إلى إشرافها على مناطق تطوير استراتيجية تمتد على نحو 1,290 كيلومتراً مربعاً بما يعادل 13% من إجمالي المساحة البرية والبحرية للإمارة وتضم وجهات بارزة منها نخلة جبل علي ونخلة جميرا وجزر دبي وجزر العالم.

وشدد على مواصلة الاستثمار في تطوير الأدوات الرقمية والتنظيمية والرقابية وتبني أفضل الممارسات العالمية وتعزيز التكامل مع الجهات الحكومية والمطورين والشركاء لتسهيل رحلة المتعامل ورفع الامتثال للتشريعات والارتقاء بجودة الحياة وجاذبية البيئة الاستثمارية ومكانة دبي مدينة عالمية رائدة.